Seguis biljett indragen på Gamla Ullevi: "Vill inte ha personer som hånar IFK Göteborg"

Den tidigare ordföranden för AIK Fotboll, Johan Segui var tidigare i dag på tapeten i svensk media med anledning av att han släppte sin självbiografi. I kväll planerade han att se AIK:s möte på plats med IFK Göteborg på Gamla Ullevi, men fick nyligen besked om att hans biljett på pressläktaren, som han fick genom bokförlaget till självbiografin Idrottsförlaget, blev indragen av Blåvitt.

Detta efter att Segui i veckan skrev en kommentar på Facebook under magasinet Offsides publicering av en granskning om Mats Gren, vilket upprörde IFK Göteborg.

"Mats Gren är det bästa som hänt för alla lag i allsvenskan, undantaget GBG", skrev Segui på Facebook.

"Ni får lösa egna biljetter och är absolut inte välkomna till vår press/hedersläktare", skrev Blåvitts medieansvarig Ulf Jörnvik i ett mejl till bokförlaget Idrottsförlaget.

Det var till stor förvåning för den tidigare ordföranden i AIK, som trots det kommer att följa matchen, men från en annan plats på läktaren.

- Vad ska man säga? Har man inte större problem än att scrolla Facebook? Jag trodde att det var ett skämt först när jag hörde det men sedan fick jag det i klartext, säger han till Aftonbladet.

När Fotbollskanalen når Blåvitts presschef Ulf Jörnvik, så utvecklar han klubbens beslut kring att Seguis biljett till matchen blev indragen.

- Vi har ju för det första ingen skyldighet att förse honom med en biljett och det var på pressläktaren det handlade om. Det är det jag kan säga, säger Jörnvik.

Men ni hade gett honom en biljett från början?

- Vi hade hoppats att kunna hjälpa dem, ja. Idrottsförlaget i första hand naturligtvis, säger han och syftar på bokförlaget, vilket Seguis självbiografi getts ut genom.

Vad i den här kommentaren på Facebook gjorde att ni ändrade er?

- Det är klart att vi inte vill ha personer som hånar IFK Göteborg och vår ledning på heders- och pressläktaren. Så enkelt var det.

Vems beslut var det?

- Det var ett gemensamt beslut från föreningen. Mats hade inte med det att göra vill jag påpeka.

Johan Segui är den här veckan även gäst i Olof Lundhs podcast, där han bland annat uppgav att "en ansenlig summa av pengarna" i AIK:s försäljning av Alexander Isak till Borussia Dortmund "försvann", även om han inte vet till vem pengarna gick.

Matchen börjar klockan 19.00 och sänds på C More Fotboll och streamat på C More.