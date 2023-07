Sejdiu avstängd från lagträning i MFF: "Disciplinära skäl"

Både under onsdags- och torsdagsträningen har Patriot Sejdiu tränat på egen hand efter uppvärmningen. Senast mot AIK i söndags fick 23-åringen inte hoppa in för Malmö FF, och speltiden har varit ganska sparsam under året.

- Av disciplinära skäl tränar han inte med laget den närmaste tiden. Sedan får vi se, säger MFF-tränaren Henrik Rydström.

Var det något som hände i samband med AIK-matchen?

- Nej. Det är ingenting kring matchen utan kring vardagen här.

Hur påverkar det resten av tiden fram mot Värnamo-matchen? Får han spela eller träna?

- Det är inte så att han är borta från matchen men just nu tränar han inte med oss. Han springer vid sidan av. Det är där vi är just nu.

Rydström är fåordig kring vad Sejdiu gjort.

- Han har inte levt upp till det som vi tycker att man ska göra när det gäller saker som man gör för varandra i laget. Det är det disciplinära som brustit, hur man är mot laget.

Patriot Sejdiu står noterad för ett mål och en assist i år. Hans avtal med Malmö FF sträcker sig till sommaren 2027.