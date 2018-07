Sema med ÖFK-avsked: ”Det är så häftigt att ha varit med”

I förra veckan blev det klart att landslagsmittfältaren Ken Sema lämnar Östersund för spel i Premier League och Watford. Där har han skrivit på ett femårsavtal och i veckan börjar mittfältaren träna med sin nya klubb.

- Det känns grymt, det är liksom en dröm jag haft sen jag var liten. Att få spela i Premier League och hävda sig där känns underbart. Samtidigt känns det konstig att lämna allt det här, jag har varit här i två och ett halvt år och resan vi gjort tillsammans är magisk, säger han och tillägger med ett leende att det är dumt att klaga på tillvaron, säger Sema till Östersunds-Posten.

På söndagen besökte mittfältaren Jämtkraft Arena för att ta farväl av klubben och sina tidigare lagkamrater.

- Det känns både roligt, tråkigt och jobbigt. Men sådant är livet och det går vidare. Det är aldrig roligt när någon lämnar, men samtidigt vill man se hur bra man kan bli, säger han.

- Om det inte vore för ÖFK hade jag inte varit här jag är idag, av många anledningar. Det här laget... det är kärlek, det är så häftigt att ha varit med.

Sema anslöt till Östersund från Ljungskile inför säsongen 2016. Totalt spelade mittfältaren 58 matcher för ÖFK och svarade för åtta mål.

Ikväll möter Östersund Hammarby på bortaplan i den allsvenska omstarten. Du kan se matchen i C More Fotboll och streama den via cmore.se.