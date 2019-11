Sex spelare borta - HIF förbereder sig för aktiv vinter: ”Behöver fylla på positionerna vi tappar på”

Under onsdagen avslöjade Helsingborgs Dagblad att Markus Holgersson slutar, och att kontrakten inte förlängs med Alexander Farnerud, Mamudu Moro, Fredrik Liverstam, och Tobias Mikkelsen.



Efter de besluten har HIF 18 spelare i A-truppen, varav tre målvakter och exkluderat Filip Sjöberg som spelade tio allsvenska matcher i år, men som saknar A-lagskontrakt. Om alla de 18 blir kvar är osäkert.



- Vi för dialoger med alla spelare, både de med och utan kontrakt, säger chefsscouten Adil Kizil.



Kizil kom in i höstas, och han och huvudtränaren Olof Mellberg ska gå igenom sitt första transferfönster i HIF. Det lär bli en hel del nyförvärv.



- Det här är spelare som lämnar tomma luckor. De här luckorna behöver fyllas på de positionerna som vi tappar på.



- Och vi kommer att behöva se över alla lagdelar förutom målvakterna, där vi har tre med avtal och känner oss trygga.



Kan det bli något nyförvärv som presenteras under de kommande dagarna?

- Det får vi se. Det förs dialoger. Vi kollar runt, sonderar marknaden, och försöker smalna till den marknaden så att vi väljer noga och spelare som passar in i fotbollen som vi vill bedriva.



Helsingborgs Dagblad har tidigare skrivit om HIF:s intresse för Joseph Ceesay (Djurgården) och Fotbolldirekt om intresset för försvararen Ravy Tsouka (Västerås).



Sedan tidigare hade Kundai Benyu (Celtic) lämnat efter att hans lån tagit slut, och Alexander Nilssons lån från IFK Hässleholm har blivit en permanent övergång. Dessutom har unge anfallaren Assad Al Hamlawi (Ängelholm) värvats in.



När det gäller Sjöbergs kontraktsläge så säger Kizil att de kommer att gå ut när det finns något nytt att rapportera. Vad som händer med de inlånade tonåringarna Ibrahim Bancé (Asec) och Tashreeq Matthews (Dortmund) är inte definitivt. Bancé användes flera gånger som inhoppare, med bland annat ett fint inhopp mot Malmö FF, medan Matthews spelade knappt en kvart i allsvenskan.