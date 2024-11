Siffrorna som talar för Värnamo mot Bois: "Rimliga odds"

Magnusson svarar om höstens svacka varit ett ok för Bois, som de kan börja på en ny kula med under kvalet:

- Men om vi ska landa in i det du säger med att det kanske blivit ett ok, utifrån att resultaten gått emot oss och att vi därigenom tappat tabellplaceringar, så ser jag inget negativt med att detta är en ny tävling och att det står mellan två lag.

Försvårar det för dig i något fall?

- Ja, det är klart. Ju mer tid man har på sig... Sedan börjar man inte jobba den dagen serien är över utan jobbet görs hela tiden. Men just att kunna ta de definitiva besluten, både in och ut, och veta exakt. Många gånger vill man ha med sig det in när man tar de definitiva besluten. Men jobbet med truppbygget och spelare in och ut finns där hela.