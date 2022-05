Siffrorna visar: svenska klubbar tvingas betala tillbaka 17 miljoner i coronastöd

Coronapandemin slog hårt mot svensk fotboll under 2020 samt delar av säsongen 2021, vilket ledde till att flera klubbar drabbades av ekonomiska svårigheter. Klubbarna använde sig då av korttidspermittering, vilket innebär att anställda går ner i arbetstid under en kort period samtidigt som man via statligt stöd får hjälp att täcka en större del av kostnaden.

I början av maj meddelade AIK att Tillväxtverket hade tagit beslut om att återkräva utbetalt stöd på 5 842 995 kronor. Myndigheten ansåg att Stockholmsklubbens ekonomiska bekymmer inte var ett led av pandemin.

Men det är inte bara AIK som har fått bakslag. Flera klubbar inom svensk elitfotboll har nämligen fått återkrav. Enligt siffror från Tillväxtverket tvingas 20 klubbar i både allsvenskan och superettan betala tillbaka över 17 miljoner kronor tillsammans.

Bland annat krävs Gif Sundsvall på knappt 2,5 miljoner kronor. Djurgårdens IF, IF Elfsborg, IFK Göteborg, Malmö FF och Mjällby Aif ska samtliga betala tillbaka belopp på över 100 000 kronor.

I superettan sticker två klubbar ut. IK Brage krävs på 2,9 miljoner medan Dalkurd tvingas betala tillbaka 2,4 miljoner av sitt coronastöd. Dessutom ska Västerås SK återbetala cirka 700 000 kronor.

Justeringarna av coronastödet grundar sig i beräkningar kring hur mycket av det beviljade stödet som respektive förening faktiskt var berättigat.

Vissa beslut är preliminära och kan överklagas, därmed kan även beloppen komma att ändras. Vissa återkrav har redan blivit betalda av respektive förening.

Se hela listan med alla klubbar i faktarutorna nedan.