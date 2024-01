Sirius jubel efter rekordtransfern: "En milstolpe"

Häromdagen bekräftade Al-Ahly att Wessam Abou Ali, 25, köps loss från Sirius. Danska B.T. har rapporterat att övergångssumman landar på knappt 22,5 miljoner kronor. Prislappen kan stiga med ytterligare 8,5 miljoner via bonusar, enligt de uppgifterna. Mellan 10-15 procent av summan kommer att gå till Vendsyssel via en vidareförsäljningsklausul som skrevs in i avtalet när Abou Ali gick till Sirius.

Klart är att det är en rekordtransfer för Sirius. Wessam Abou Ali är den dyraste försäljningen klubb gjort. Tidigare rekord var när Sirius såld Kingsley Sarfo till Malmö FF år 2017 för en rapporterad övergångssumma på 15 miljoner kronor.

Annons

I Uppsalaklubben råder stor glädje.

- Den här försäljningen är en milstolpe för Sirius Fotboll. Det är klubbens största försäljning någonsin och affären är helt i linje med vår strategi att öka intäkterna över tid för att på så sätt kunna investera i att bli bättre sportsligt, säger klubbdirektören Christer Abrahamsson i ett uttalande på hemsidan.

Herrlagets chef Jonathan Ederström:

- Det känns som att alla kan storyn om "Wes" nu. I ett pressat tabelläge valde vi att värva en spelare som vi hade scoutat noga från danska andraligan och det blev succé direkt. Både för Wes och för Sirius. Sex månader senare säljer vi en 25-årig 9:a i en rekordtransfer för klubben och hur mycket vi än hade velat ha kvar honom hos oss i flera år framöver så är det här något väldigt, väldigt bra för Sirius Fotboll och det ger oss goda möjligheter att fortsätta jobba mot klubbens vision, säger han i uttalandet på hemsidan.