Sirius-kugge tillbaka efter skada - med i truppen mot Trelleborg

Sirius rutinerade försvarare Jesper Arvidsson har under säsongen varit en viktig kugge i Uppsalalagets försvarslinje, men missade lagets tre senaste matcher mot Örebro, Norrköping och Elfsborg med anledning av skadeproblem.

Nu är backen däremot tillbaka i truppen till söndagens viktiga bottenmöte med Trelleborg borta på Vångavallen i Skåne. Tillbaka i truppen är även mittfältaren Philip Haglund, som senast var utanför truppen på grund av avstängning.

Sirius får däremot klara sig utan Robert Åhman Persson som är avstängd efter tre gula kort, medan Elias Andersson, Karvan Ahmadi och Stefano Vecchia finns på skadelistan.

Sirius trupp mot Trelleborg: Karim Fegrouch, Karl Larson, Oscar Pehrsson, Daniel Jarl, Johan Eiswohld, Abdul Razak, Tim Björkström, Jonas Lindberg, Ian Sirelius, Sam Lundholm, Jesper Arvidsson, Christer Gustafsson, Niklas Busch Thor, Philip Haglund, Mauricio Albornoz, Mohammed Saeid, Lukas Jonsson, Moses Ogbu.

Mötet börjar klockan 17.30 och sänds på C More Live och streamat på C More.