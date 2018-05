Sista rättegångsdagen för MFF-spelaren - åklagaren yrkar på upp till tre års fängelse

Från början var rättegången mot Malmö FF-spelaren tänkt att vara fyra dagar, men det blev istället sex dagar, där den sista är i dag. Strax innan lunch hade alla parter gjort sina pläderingar.

- Jag har pläderat för att jag anser att det totala straffvärdet ligger på tre års fängelse, säger åklagaren Rikard Darell som även har yrkat på tio års utvisning.

Det lägsta straffet för våldtäkt mot barn är två år, och Darell säger att det finns vissa skäl som kan göra att tingsrätten sänker straffvärdet på tre år till något lägre. Försvarsadvokaten Mikael Sundman säger att försvaret är ute efter en helt friande dom.

- Jag menar att han har haft samlag med målsägande, och jag påstår att det är som att bedöma som våldtäkt mot barn, säger Darell.

- I den första åtalspunkten är det frivilligt från målsägandes sida. Jag påstår att det inte är tillräckligt för att bedöma det som mindre allvarligt. Det har att göra med övriga omständigheter. Hans direkta uppsåt till hennes ålder, att det är han som är den aktiva, planlagt möte, och han är den vuxna och hon är ett barn. Skillnad i status och skillnad i personlighet har (gjort att) han haft ett stort övertag mot henne. Åtalspunkt två var målsägande närmare 15 år, men där så menar jag att det inte är ömsesidigt. Det är inte frivilligt utan hon underkastar sig i en trängd situation.

Efter lunch kommer rätten att samlas igen för att gå igenom bland annat brottsrubricering, gärningstidpunkter och gärningsplatser. Därefter ger de besked om vad som händer. Några av de möjliga scenariorna är att spelaren ska sitta kvar i häkte med samma eller ändrad rubricering, att han ska släppas på fri fot men ha sänkt rubricering, eller att åtalet ska ogillas.

Enligt försvarsadvokat Sundman finns det ett par stor frågor kring fallet: faktisk ålder och uppsåtsfrågan.

- De stora frågorna är vilken ålder som målsägande har rent faktiskt. Det är den springande punkten för hur man ska pröva målet. Nästa sak är i så fall vilken subjektiva... Det vill säga om man har haft uppsåt, har man känt till och förstått ålder. Där börjar vi. Sedan finns det en rad omständigheter som påverkar saker och ting, men det går jag inte in på.

- Åklagaren har bevisbördan. Han påstår att hon har en viss ålder, vi säger att så inte är fallet. Då pekar vi på ett antal omständigheter som vi menar har direkt bäring i den frågan.

Darell säger dock att det inte finns ”någon konkret uppgift” som gör att man ska ifrågasätta att målsägande var under 15 år.

- Ganska tidigt i utredningen hade vi skriftlig bevisning på att den misstänkte ska ha känt till målsägandes ålder. Det är skriftligt, hon har skrivit att hon är 14 år. Jag kan inte se det på något annat sätt än att det är ett sista försök (från försvaret) att hävda att hon inte alls har den åldern hon har. Det finns födelsebevis, vi har hört hennes mamma som kanske är den enda människan som kan känna till hennes ålder. Jag ser inget motiv för att man skulle ange någon annan ålder när hon kom till Sverige.

- Jag anser att de framför allt försvarsvittnen som har kommit med uppgifter om att hon har nämnt i andra sammanhang att hon skulle vara äldre, att de inte har varit särskilt tillförlitliga över huvud taget.

- Det var något vittne där det var uppenbart menar jag att vittnet inte ens trodde på henne. Hon anklagades att vara för ung, då angav hon en annan ålder och det trodde inte vittnet på.

En annan part som togs upp på rättegången var spelarens tidigare klubb, som ska ha haft möte med spelaren i samband med kontakt med en annan underårig innan flytten till MFF.

- Han fått ett uppläxningssamtal (av den förra klubben) i princip. Att det här är helt oacceptabelt att man har kontakt med en underårig. Det är för att visa på förslagenheten i det här att det inte är något som hindrar honom ändå, i målsägande i det här målet, säger Darell.

- Det jag har velat visa är att den tidigare klubben hade en tidigare samtal och gjorde klart för vad som gäller.

Under dagen skrev Sydsvenskan att det under rättegången kommit in nya uppgifter från försvaret, baserade på skärmdumpar från sociala medier från den målsägande.

- Det visar sig, menar jag, att de var ryckta ur sitt sammanhang. Hon har förklarat och visat andra uppgifter från de här konversationerna, att det som det kan se ut som, det är absolut inte så utan handlar om något helt annat.