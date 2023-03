Sju skador på två år för Lewicki: "Finns inte att jag tappat självförtroendet"

Säsongen 2020 var den senaste då skadeproblem inte var en del av Oscar Lewickis vardag. Han var given på mittfältet och den dåvarande MFF-tränaren Jon Dahl Tomasson kallade Lewicki återkommande för “Sveriges Beckenbauer”, för hans förmåga att spela på olika positioner.

Under årets försäsong har Lewicki bara hunnit med ett inhopp i svenska cupen. Förra veckan gjorde MFF-veteranen sin första fulla träning sedan han fick problem med ljumsken, vilket gav hopp om spel i den allsvenska premiären på lördag.

När MFF under augusti 2021 kvalade in till Champions League var Lewickis inflytande så stort att han belönades med en landslagskallelse, som han på nytt tvingades att avböja. Lewicki hade en stark inverkan på MFF:s defensiv förra våren, men efter en till längre skadefrånvaro såg han mer misstagsbenägen ut under hösten.