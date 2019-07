Skadedrabbat Sirius kan få tillbaka trio mot MFF: "Ska göra en utvärdering"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Sirius har en tunn trupp just nu. I mötet med Helsingborg i måndags saknade Uppsalalaget inte mindre än nio spelare, men till matchen mot Malmö FF i helgen får laget med säkerhet tillbaka mittfältaren Niklas Busch Thor och vänsterbacken Axel Björnström, som bägge var avstängda mot HIF.

Dessutom kan en trio spelare möjligen göra comeback mot MFF.

- Mohammed Saeid, Daniel Jarl och Abdul Razak ska träna på lördag så får vi göra en utvärdering då och se om de är matchdugliga, säger fystränaren Johan Holmström till Uppsala Nya Tidning.

Två spelare som med säkerhet missar matchen är däremot Jesper Arvidsson och Adam Ståhl.

- Adam har skadat sitt skulderblad och kommer inte att vara aktuell, där tar vi det vecka till veckan och ser var det tar vägen. Jesper har både en fotled och en lite överansträngd baksida lår. Vi kommer inte att skynda på "Jeppe" utan är det muskelproblem så vill vi inte chansa något utan då ser vi till att han har en helt bra träningsvecka först.

Sedan tidigare har Sirius duon Stefano Vecchia och Robert Åhman Persson långtidsskadade, även om den förstnämnda närmar sig comeback.

Du ser söndagens möte mellan Malmö FF och Sirius på C More Fotboll och kan sterama matchen via cmore.se. Avspark 15:00.