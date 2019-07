Skadekris i Kalmar – nio (!) spelare missar mötet med Elfsborg

Kalmar FF är inne i tung period i allsvenskan och inför månadens möte med Elfsborg, som också går svagt i serien, ligger laget på kvalplats.

Och mot Boråslaget får KFF klara sig utan hela nio spelare. Bland annat saknas Rasmus och Viktor Elm som inte fanns med under söndagens träning, rapporterar Barometern.

Övriga spelare som missar mötet är: Emin Nouri, Papa Diouf, Filip Sachpekidis (skadad), Piotr Johansson (skadad), Gbenga Arokoyo (skadad), Johan Stenmark (skadad) samt Herman Hallberg (avstängd).

Senare på söndagen bekräftade också KFF att spelarna ovan missar matchen.

