Skadekris i ÖSK - Broberg ser ut att missa mötet med Sundsvall: "Stort frågetecken"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Örebro SK har haft en tung inledning på årets allsvenska säsong. Efter sju omgångar ligger laget på kvalplats till superettan och senast föll man hemma mot Hammarby med 3-2.

Då fick flera ÖSK-spelare kliva av skadade och i mötet med Sundsvall på lördag kan Närkelaget få klara sig utan flera spelare.

Mot Bajen fick Michael Almebäck, Martin Broberg och Albin Granlund kliva av skadade och under onsdagens träning tränade ingen av dessa för fullt.

Och Broberg ser med största sannolikhet ut att missa Sundsvall-mötet.

- Martin har fortfarande ont, haltar på foten, och är ett stort frågetecken inför Sundsvall, säger ÖSK-tränaren Axel Kjäll till Nerikes Allehanda.

ÖSK-tränaren fortsätter:

- Vi vill så klart vara så många som möjligt på varje träning, men situationen är som den är. Vi får analysera varför det ser ut som det gör. Det är lite olika typer av skador. Det är klart att vi diskuterar varje enskilt fall. Nu har det varit två matcher i rad då vi tvingats byta i backlinjen på grund av skadekänningar. Det har påverkat våra möjligheter litegrann. Ju fler vi kan vara på träningar, desto bättre möjligheter att spela samman laget.

- Det har varit fotskador, något knä, någon ljumske, ett genomtramp. Det har inte varit någon typ av skada som varit återkommande. Om det varit fem-sex knäskador, eller lika många baksidor, så hade man kanske kunnat se ett mönster och hitta åtgärder. Men nu är det inte så.

Glädjande för ÖSK var dock att Martin Lorentzson tränade för fullt under onsdagen. Däremot fick Johan Mårtensson kliva av efter att ha fått en känning.

Du ser lördagens möte mellan Sundsvall och Örebro på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 18:00.