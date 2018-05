Sky: Potter är Swanseas förstaval som ny tränare

Östersunds FK:s tränare Graham Potter har efter succén med klubben i allsvenskan och Europa League ryktats vara på väg bort till bland annat Swansea, som nyligen blev nedflyttat från Premier League till Championship. I fredags stod det klart att tränaren Carlos Carvalhal inte fick sitt kontrakt förlängt med klubben, vilket satte fart på nya spekulationer i flera brittiska medier om att Potter är aktuell för klubben.

Nu går Sky Sports ut med att Graham Potter är Swanseas förstaval som ny tränare i klubben till nästa säsong i Championship. Sajten skriver på Twitter att han kan presenteras som ny tränare senare i veckan.

- Det är ingen som kontaktat mig om Graham (Potter), det är det inte, så det är bara spekulationer. Jag har inte pratat med Huw Jenkins (Swanseas ordförande) och om det här skulle vara aktuellt… Vi har haft en relation med Swansea sedan länge, så det förefaller väldigt konstigt. Jag ser det bara som spekulationer. Det är väl tredje, fjärde eller femte gången det spekuleras om det, så jag sorterar in det under spekulationer som vanligt, säger Östersunds ordförande Daniel Kindberg.

Vad tror du om att Swansea kan ha kontaktat Graham direkt?

- Det har jag väldigt svårt att se, man kan aldrig utesluta någonting i livet, men det har jag svårt att se, säger Kindberg.

Räknar du med att Graham leder Östersund under resten av säsongen?

- Ja, jag hoppas att Graham leder Östersund under många år.

Potter kommenterade även uppgifterna på osdsport.se så här:

- Det är bara spekulationer. Nu ska jag fokusera på en viktig match som vi ska spela i morgon, säger tränaren till hemsidan och syftar på Östersunds möte med Sirius på onsdag på Jämtkraft Arena.

I Swansea finns sedan tidigare svenskduon Martin Olsson och Kristoffer Nordfeldt. Olsson var under stora delar av den gångna säsongen ordinarie i laget som vänsterback, medan Nordfeldt främst fick speltid i FA- och ligacupen.

Fotbollskanalen har sökt Östersunds ordförande Daniel Kindberg och Graham Potter för en kommentar.

BREAKING: Sky sources: Swansea have made Graham Potter their first choice to take over as manager. The Ostersunds head coach could be appointed by the end of the week. #SSN pic.twitter.com/D37vzcyFA5