Smäll för Hammarby - Ousted missar mötet med IFK Göteborg

I morgon, måndag, ställs Hammarby mot IFK Göteborg på Tele2 Arena. Men tränare Stefan Billborn kommer inte att kunna disponera David Ousted, som varit given förstemålvakt under inledningen av säsongen. När Hammarby presenterade sin trupp fanns in danskens namn med. Dessutom saknas Abbe Khalili, Richard Magyar och Aron Johannsson. De tre är skadade.

Hammarbys trupp: Simon Sandberg, Dennis Widgren, David Fällman, Darijan Bojanic, Imad Khalili, Jeppe Andersen, Paulinho, Vladimir Rodic, Mads Fenger, Tim Söderström, Gustav Ludwigson, Serge-Junior Martinsson Ngouali, Alexander Kacaniklic, Muamer Tankovic, Oliver Dovin, Davor Blazevic, Kalle Björklund, Aimar Sher.