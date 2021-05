Smäll för Peking - föll mot Varberg

Under måndagen ställdes IFK Norrköping borta mot Varberg och laget hade chansen att knappa in på Djurgården i toppen av allsvenskan sedan Stockholmslaget spelade 2-2 mot Hammarby under söndagen.

Men en seger skulle bli lättare sagt än gjort.

Borta mot Varberg hamnade nämligen Peking i underläge i mitten av första halvlek då Robin Simovic rakade in bollen med ett högeravslut från en position i mitten av straffområdet.

Och efter halvtimmens spel kom nästa mål när Tashreeq Matthews placerade in 2-0 med ett skott från straffområdeslinjen.

2-0 var också resultatet i halvtid.

- Jag tycker vi gör en jättedålig första halvlek. Vi tappar boll i jobbiga lägen och vinner inga första- och andrabollar. Vi gör ingenting egentligen. Det är inte bra, sa IFK Norrköpings lagkapten Linus Wahlqvist till Discovery+ i paus och fortsatte:

- Vi var beredda att ställa upp på en bra fight mot ett starkt Varberg, men vi gör det inte överhuvudtaget. Vi vet om att det är tufft att spela här men vi gör inget åt det. Jag vet faktiskt inte vad vi håller på med.

I andra halvlek reducerade Peking genom Maic Sema då han nickade in ett inlägg från Sead Haksabanovic, men närmare än så kom inte Norrköping och laget missade därmed chansen att ta in på Djurgården i toppen av allsvenskan.

Lagens startelvor:

Varberg: Mårtensson – Liljenbäck, Lindner, Birkfeldt, De Brito – Mörfelt, Le Roux, Winbo, Matthews, Fofana – Simovic

Norrköping: Jansson – Alvarez, Wahlqvist, Lund, Agardius, Ishaq – Fransson, Castegren, Bergmann Johannesson – Levi - Haksabanovic