"Sotte" aktuell för FCK - Kindberg sköter förhandlingen trots time out: "Dumt att lämna över"

Östersunds FK:s ordförande Daniel Kindberg är på sannolika skäl misstänkt för grovt bedrägeri och medhjälp till grovt bokföringsbrott. Han berättade under en presskonferens i slutet av april att han inte avgår som ordförande, men däremot tar en time out från allt styrelsearbete, även om han kommer att bidra med stöttning.

Osdsport.se skrev under tisdagen om intresset för mittbacken Sotirios Papagiannopoulos, som nyligen fångades på en bild på Arlanda under möte med FC Köpenhamn. Då kommenterade Kindberg sin egen roll i föreningen och intresset för mittbacken så här:

- Ja, det är som styrelseordförande som jag har time out. Det jobbet är ingenting jag har att göra med under den här tiden. Däremot har jag aldrig sagt att jag inte kan hjälpa spelare, ledare, kanslipersonal och akademin om de behöver stöttning. När det gäller aktuella spelarförsäljningar är det jag som hela tiden haft kontakt med klubbar. Det går inte att bara lämna över allt det till någon annan i nuläget, säger Daniel Kindberg.

Nu berättar ÖFK:s pressansvarige Patrick Sjöö att Kindberg förhandlar ihop med Graham Potter och Kyle Macauley om en övergång för Papagiannopoulos till FC Köpenhamn.

- Han är bortkopplad från allt när det gäller styrelsejobb och med spelarförhandlingar också, men det har pågått ganska länge det här med Köpenhamn, det lär väl alla förstå. Han är den som inledde och har kört den förhandlingen. Det är han, Graham Potter och Kyle (Macauley) som har jobbat med det. Det var mer att det kändes ganska dumt att lägga över något som är i slutfasen till någon annan som skulle börja om i en förhandling, så då fick han frågan om att avsluta den och det sa han ja till, säger Sjöö.

Kommer Kindberg att sköta framtida förhandlingar också?

- Det är ju inte ordföranden som normalt sitter med i förhandlingarna, men nu har han jobbat tätt med Graham och Kyle. Han kommer därmed inte att dra igång nya förhandlingar, men han hjälper oss att avsluta det här, säger han.

- Kindberg känner naturligtvis till allting, men det är egentligen mer Kyle som är ansvarig om det ska bli försäljning av dem (Sema och Ghoddos) och kommer att ro det i hamn. Det här som gäller Sotte med Köpenhamn har Kindberg haft ansvar för. De har haft lite delat ansvar tidigare, men någon måste samtidigt sitta på ansvaret och att lämna över alla uppgifter i slutfasen av en förhandling, när någon ska börja om kändes övermäktigt. Sedan är det säkert folk som tycker att det är fel att han slutför en sådan sak, men vi har tagit det beslutet, säger han.

Det som Patrick Sjöö säger ovan håller dock inte Daniel Kindberg med om.

Efter intervjun med Sjöö kontaktar Kindberg Fotbollskanalen för att ge sin bild av sitt arbete i Östersund. Han berättar att hans time out gäller allt styrelsearbete, men att han framöver kommer att fortsätta att sköta förhandlingar med andra klubbar kring spelare i Östersund. Det går utanför styrelsearbetet.

- Det som stämmer och är korrekt är att min time out är som styrelseordförande i Östersunds FK. Det gäller mina uppgifter i styrelsen, det är det jag tar time out från. Däremot kommer jag att fortsätta med mina arbetsuppgifter i klubben precis som jag sa under presskonferensen. Jag kommer att fortsätta stötta i förhandlingar och kommer också att fortsätta kommentera dem till pressen, säger han till Fotbollskanalen.

Patrick Sjöö sa att du inte kommer att sköta andra förhandlingar än förhandlingen om "Sotte". Det stämmer alltså inte?

- Om han har sagt så är han felinformerad. Förhandlingarna kring andra spelare började redan förra hösten. Det har han inte full kännedom om och det är helt fel.

- Det var precis det som jag sa på presskonferensen att jag alltså inte kommer att leda styrelsen som styrelseordförande. Det är jag som föreslagit det till vår styrelse och vi har kommit överens om det, men än så länge har vi inte satt någon tid på det. Däremot kommer jag att vara tillgänglig för att slutföra det operativa arbetet som vi håller på med i klubben gällande de förhandlingar som är igångsatta, där jag är operativt engagerad. Det vore oansvarsfullt om någon annan skulle göra det. Det gäller bland annat förhandlingar med klubbar kring olika övergångar.

Du kommer alltså vara med vid framtida förhandlingar också?

- Det är så att Kyle och Graham också är inblandade, så det är ingen skillnad i det. Vi arbetar inte på något annat sätt. Det vore direkt oansvarigt i det här läget att jag inte skulle stötta dem, gällande förvärv och spelarförsäljningar. Det vore att utsätta klubben för risk och skada. Jag har ingen avsikt att göra det, säger han.

- Vi behöver inte hymla om det. Det vi håller på med är ingen hemlighet. Vi har sagt nej i tre fönster för Saman Ghoddos och i två fönster för Sema och det är naturligtvis ett starkt intresse kring dem spelarna ihop med "Sotte". Där har jag varit en nyckelperson både vid förvärven och även i försäljningsdiskussionerna. Sedan finns det intresse och förfrågningar kring andra spelare också, men de tänker jag inte nämna. De blir bara spekulationer, men de andra känner ni ju till. Det blir bara löjligt. Det är inte så att Graham och Kyle är med i det här sedan tidigare. Vi tre jobbar ju ihop.

Stämmer det att ni är i slutfasen av förhandlingarna om "Sotte" med Köpenhamn?

- Nej, det är inte nära någon övergång.

Men ni förhandlar med Köpenhamn?

- Ja, det gör vi, men det är flera klubbar som är intresserade av "Sotte". Sedan är det inte bara vi och Köpenhamn som ska komma överens, det är vid vägs ände också "Sotte" som också ska bestämma sig. Det finns flera olika intresserade klubbar. Det är inte korrekt med en exklusiv slutförhandling med Köpenhamn, säger Kindberg.

Ser du några problem med att du är misstänkt för ekonomisk brottslighet och förhandlar om spelare för ÖFK:s räkning?

- Nej, det gör jag inte. Det gör jag absolut inte. I Sverige är vi oskyldiga till vi är dömda och precis som jag sa på presskonferensen, så går jag rakryggad och tittar alla i ögonen. Jag agerar precis som vanligt i all min övriga verksamhet. Jag kan inte kommentera det andra, men jag förutsätter naturligtvis att jag blir frikänd om det ens skulle gå till rättegång och jag har fått ett fantastiskt stöd från fotbolls-Sverige, som jag uppskattar väldigt mycket, säger han.

Vilka andra arbetsuppgifter har du i dagsläget hos ÖFK?

- På samma sätt som jag stöttar operativt till Kyle och Graham och organisationen med förvärv och försäljnignar, så stöttar jag kansliet och delarna där med det de behöver och sedan även akademin och de besluten som är tagna, så att inte de känner en otrygghet eller osäkerhet kring riktningar var vi ska. I de operativa delarna, precis som jag indikerade på presskonefensen, är det oansvarigt att inte stötta dem operativa personerna, men i styrelsearbetet är jag helt frikopplad. Om de frågar mig om saker, så finns jag tillgänglig med min erfarenhet. Jag är dock inte med i styrelsens besultsprocess, säger han.

Kindberg berättar vidare att det inte kommer att hållas ett extra årsmöte.

- Enligt alla uppgifter jag har från styrelsen och valberedningen, så ska det inte vara ett extra årsmöte. Det tror jag inte att han (Patrick Sjöö) har sagt (vilket Sjöö först uppgav för Fotbollskanalen). Det valberedningen gör är att förstärka styrelsen och att eventuellt nya förslag från valberedningen ska gå in som adjungerade styrelseledamöter fram till det ordinarie årsmötet. Det tror jag är det korrekta, säger Kindberg.

Fotbollskanalen har sökt klubbens tillförordnade ordförande Hans Carlsson, som hänvisade till Patrick Sjöö.