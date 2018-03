Sportchefen om nyförvärvet: "Väldigt ekonomiskt förmånligt"

Den armeniske landslagsanfallaren Jowra Movsisian presenterades under söndagen som nyförvärv för Djurgården. 30-åringen lånas in under sex månaders tid och därefter finns möjligheten för Stockholmsklubben att via en option förlänga avtalet.

Enligt sportchefen Bosse Andersson är värvningen av Movsisian ett fynd, rent ekonomiskt.

- Det är ett lån, som är väldigt ekonomiskt förmånligt för oss, säger han till Dif-TV.

- Det uppstod fantastiska möjligheter för oss. Vi riskerar väldigt lite. Det är en väldigt liten ekonomisk uppgörelse för oss, så det ska bli ett otroligt spännande projekt.

I MLS-klubben Real Salt lake har Movsisian haft en årslön på 1,75 miljoner dollar, cirka 14,5 miljoner svenska kronor, om året.

- Jag spelade med Kim Källström i Spartak Moskva och han berättade en hel del för mig, Men jag har haft bra koll på svensk fotboll sedan min tid i Danmark då jag spelade för Randers. Jag tycker att Allsvenskan har nått helt nya nivåer de senaste fem åren där svenska lag börjar göra avtryck i Europa. Även Djurgården kommer ju att spela i Europa i år och jag hoppas att även vi kan göra avtryck, sa Movsisian under söndagen.