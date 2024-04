Stensson i tjafs med Gulliksen: "Barnförbjudet"

Efter två raka segrar i starten av allsvenskan föll Sirius med 2-0 borta mot Djurgården under söndagen.

- Vi började bra fram till deras mål, men sen blev vi låga och fick inte till spelet. Vi hade ett okej resultat i pausvilan men sen gjorde de ett fint 2-0-mål. Därefter var matchen lite död och det är jag lite irriterad över att vi inte kunde forcera bättre, säger kaptenen Daniel Stensson.

Just Stensson var i händelsernas centrum. Dels efter en situation med Djurgårdens stjärnskott Lucas Bergvall på mittplan, när han träffade Bergvall med en arm i brösthöjd i samband med att 18-åringen försökte springa förbi.

- Han (Bergvall) gav mig en eftersläng och så gav jag honom en eftersläng. Det är lite ge och ta. Vi klappade om varandra efter matchen. Det var inga ”hard feelings”.

- Han sprang nästan in i mig, och så stannade jag. Det är inte kul om han springer in i mina vassa armbågar. Om han tacklar mig så tacklar väl jag tillbaka, det är inte svårare än så. Han var den som gick in med kraften och jag stannade nästan bara.

Stensson hade också flera duster med Djurgårdens stjärna Tobias Gulliksen. Vid ett tillfälle fick han gult kort efter att ha delat ut en lättare armbåge mot Gulliksen.

Hur ser du på den situationen?

- Jag vet inte. Jag vet inte om han föll lite lätt. Jag pratade med (Jakob) Voelkerling Persson som sa att han gjorde det. Men det är en sådan spelare han är. Det är ge och ta, som sagt.

27-åringen syntes också skrika efter Gulliksen i en annan situation.

- Han filmade ju. Men då fick han inte någon frispark. Sen fick vi frispark när han filmade senare. Men vad jag skrek behöver vi inte ta här, det är barnförbjudet.

Stensson passar också på att pika Gulliksen.

- Han är ändå inte så snabb som man tror. Eller så är jag snabbare än vad jag tror. Nejdå, det är en bra spelare. Men han kanske inte hade sin bästa match i dag.

Gulliksen gör dock ingen stor grej av det faktum att Sirius-kaptenen slängde en del hårda ord mot honom.

- Det är vanligt att prata lite ute på planen, säger norrmannen kortfattat.

Djurgårdens nye ytterforward är glad över 2-0-segern men tycker att Djurgården kan ta steg spelmässigt.

- Jag tycker att det var varierande. Vi fattade lite konstiga beslut i vissa lägen. Men vi träffade bättre med vår press och spelade med intensitet där. Och vi höll nollan, det är alltid kul, säger Gulliksen.

Hur känner du kring din egen prestation?

- Jag känner att jag nog kunde ha gjort ett mål. Men jag jobbade hårt för laget och bidrog så mycket jag kunde.