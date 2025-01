Stiller avslöjar - positionen Blåvitt vill förstärka: "Där har vi hål"

Efter att Ola Larsson lämnat sin roll som teknisk direktör i IFK Göteborg den 23 november har Hannes Stiller agerat tillförordnad sportsligt ansvarig i klubben.

Nu kämpar Stiller, som tidigare var team manager i Blåvitt, hårt för att få ihop en så slagkraftig trupp som möjligt inför säsongen 2025.

- Nu har vi inte värvat så där jättemycket (Imam Jagne, hittills). Men det har varit en hel del spelare ut, för vi var många innan. Vi vill ligga någonstans runt 22 utespelare, säger Stiller efter Blåvitts premiärpass under måndagskvällen.

IFK Göteborg har i dagsläget 23 kontrakterade utespelare, förklarar han vidare.

- Vi får hantera situationen därefter. Sen om det landar på nån mer eller nån mindre får tiden utvisa. Men det är på den nivå vi vill vara.

IFK Göteborg värvade hela sju spelare i somras. Riktigt så många tillskott räknar inte Stiller med under vinterfönstret.

- Nej, om det inte händer något skademässigt. Men i utgångsläget kommer det inte vara lika många in som ut.

Vilken position prioriterar ni högst att förstärka på just nu?

- Ytterforward är vi mest angelägna om att vi få in på kort sikt. Det är där vi tycker att vi har hål. Det är där vi letar mest aktivt.

Letar ni efter någon särskild åldersprofil där?

- Nej ingen särskild åldersprofil. Vi har haft ett arbete de senaste åren där vi har försökt föryngra. Men just nu är det mer att få in bra spelare. Sen om de är unga spelar ingen roll. Vill gärna ha in kvalitet, så ingen speciell ålder.

Vad har ni för ekonomiska förutsättningar?

- Vi har det vi har. Det är helt okej. Alla vet vad vi har i omsättning. Det finns, men inte obegränsat.

Att Hannes Stiller själv endast är tillförordnat sportsligt ansvarig påverkar inte hans synsätt i att sätta ihop en trupp ur ett långsiktigt perspektiv, förklarar han senare.

- Jag gör det här för IFK:s skull. Skulle jag titta kortsiktigt på det utifrån en egen agenda ska jag inte hålla på med det här. Då finns det en långsiktighet i det också, för IFK Göteborgs bästa.

- Jag ser det som att jag kommer göra det här jämnt, om man säger så. Sen är jag fullt medveten om att jag inte kommer göra det. Det blir konstigt för mig att se kortsiktigt på det. Jag gör det så bra som möjligt, sen får vi se vad som händer.

Yttermittfältaren Gustaf Norlins kontrakt löpte ut vid årsskiftet. Men Blåvitt har ännu inte gett upp hoppet om en förlängning med 27-åringen.

- Vi har kontinuerliga samtal. Han har fått tid på sig att titta efter lite annat. Vi har full respekt för det. Någon gång kommer vi nå ett slutdatum, men det är inte nu, säger Stiller.

Under måndagen avslöjade Fotbollskanalen att IFK Göteborg vill värva Benficas 20-årige svenska målvakt Alexander Sandahl. Däremot krävs sannolikt en försäljning av antingen Pontus Dahlberg eller Elis Bishesari för att den övergången ska bli av.

Hannes Stiller kommenterade Blåvitts målvaktssituation efter måndagens pass i Prioritet Serneke arena.

- Vi har en jättebra konkurrenssituation. Två jättebra målvakter. Elis gjorde det jättebra i våras, Pontus vet vi är en bra allsvensk målvakt. Det är full fajt på den positionen. Linus Dahlgren (akademimålvakt) kommer vara med ett tag, sen får vi se. Vi vill gärna ha tre målvakter.

IFK Göteborg åker på två försäsongsläger under vintern. Först till Spanien och Torrevieja, mellan den 10 och 17 januari (utan matcher), och sedan till Portugal och Algarve mellan den 28 januari och 8 februari (med matcher).