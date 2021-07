Stor enkät: Så ser DIN allsvenska klubb på sommarfönstret

Se även: Lista: Här är alla klara övergångar i allsvenskan i sommar

Det allsvenska transferfönstret öppnade 15 juli och är öppet fram till 11 augusti. Här har Fotbollskanalen samlat in svar från samtliga 16 allsvenska klubbar om hur de ser på sommarens transferfönster.

De två frågor som ställdes till samtliga klubbar var:

1. Hur ser du på fönstret för din klubbs del? Vill/kommer ni förstärka/agera?

2. Är det några spelare som riskerar att försvinna i sommarfönstret?

För vissa klubbar tillkom ytterligare följdfrågor. Svaren samlades in mellan 20 och 27 juli.

AIK

Henrik Jurelius, sportchef

1. Hur ser du på fönstret för din klubbs del? Vill/kommer ni förstärka/agera?



"Som vanligt när ett transferfönster är öppet så är aktiviteten givetvis lite större än annars och fler agenter samt klubbar hör av sig med erbjudanden om tillgängliga spelare och förfrågningar. Vi tittar ständigt över truppsituationen för att alltid vara förberedda på att ta in intressanta spelare vid behov och samtidigt värdera eventuella bud på spelare i truppen. Jag kommer inte att spekulera i vad som eventuellt kommer att hända under detta fönster, förutom att vi värvade Zack Elbouzedi".

2. Är det några spelare som riskerar att försvinna i sommarfönstret?

"Eventuella frågor gällande försäljningar och utlåningar tas det ställning till för att alltid skapa de bästa förutsättningarna för AIK och för den individuella utvecklingen för spelarna. Och om det blir av så kommunicerar vi det som alltid via AIK Fotbolls kanaler".

BK Häcken

Martin Ericsson, sportchef

1. Hur ser du på fönstret för din klubbs del? Vill/kommer ni förstärka/agera?

- Det känns jättekul med både Samuel (Gustafson) och Nasiru (Mohammed) som vi känner väldigt väl och båda är i en bra ålder att komma hem i. Båda är sugna på att göra skillnad för oss och är i en bra fas i sina karriärer. Johan Brattberg var en utlåning vi visste skulle komma tillbaka och det var ju kopplat till Pontus Dahlbergs lån åt andra hållet. Det ska bli intressant att ha Johan i vår träningsmiljö och följa hans utveckling. Vi känner oss väldigt starka på målvaktssidan. I övrigt får vi se vad som händer. Vi kommer följa utvecklingen i truppen. Det händer saker i varje match. Vi har haft ett par skavanker under torsdagens match mot Aberdeen och det blir tätt matchande framöver. Så länge fönstret är öppet är vi öppna för att det kan hända saker.

2. Är det några spelare som riskerar att försvinna i sommarfönstret?

- Det vet jag inte riktigt, men det kan vara så. Det finns spelare vars kontrakt går ut och spelare det finns intresse för, så det beror på vad det kommer för bud. Sedan har vi kikat på eventuella utlåningar, men det beror lite på hur frisk truppen är. Det handlar om unga spelare som ska kunna fortsätta utvecklas, men det beror på totalen och hur bred truppen är för tillfället. Det varierar otroligt mycket. Ena dagen känner man att vi sitter ganska bra, sedan händer ett par saker och så ställs allt i en annan dager. Så länge fönstret är öppet får vi vara ganska flexibla utifrån det.

- Det är väl ingen hemlighet med Daleho (Irandust), hans kontrakt löper ut och vi är inte där med en förlängning ännu, så vi får se vad som händer där. Det finns intresse för ett antal spelare. Efter EM blir det några stora transfers först och sedan händer saker och ting. Vi kommer säkert få några förfrågningar och sedan får vi se om tycker det är tillräckligt intressant för att vi ska agera på det. Men det är inget konkret intresse i nuläget och inget som blir klart i dagarna.

Degerfors IF

Patrik Werner, sportchef

1. Hur ser du på fönstret för din klubbs del? Vill/kommer ni förstärka/agera?

Vi ligger lågt tycker vi. Vi tycker vi har en bra trupp, även om de sista matcherna inte varit önskvärda utifrån resultat eller prestation. Men gör vi det vi ska har vi bra chanser att ta poäng i matcherna. Fönstret är öppet ett tag till, så vi vill avvakta några matcher först. Sedan får vi se beroende på skador eller resultat om vi tittar på att ta in något, men det är inte aktuellt just nu.

2. Är det några spelare som riskerar att försvinna i sommarfönstret?

- Vi har väl sagt hela tiden att vi inte vill släppa någon och vi har inte fått något konkret bud på någon spelare än, så vi räknar inte med att någon blir såld eller går i väg.

Det har skrivits lite om Abdelrahman Saidi och Victor Edvardsen - vad är status där?



- Jag har inte hört någonting, men det är alltid så när man gör mål och poäng. Vi räknar med att de blir kvar. Jag tror de behöver lite fler matcher också innan de är redo att ta nästa steg. De har inte gjort några allsvenska matcher mer än i år, så jag tror inte de är jätteivriga på att gå heller. De är nog nöjda med situationen de sitter i just nu.- Det kan vara någon som inte fått så mycket speltid som vill lämna. Där vet jag inte riktigt. Det brukar alltid vara någon som inte är nöjd med speltiden, men ingen har sagt det än i alla fall.

Djurgårdens IF

Bosse Andersson, sportchef

1. Hur ser du fönstret för din klubbs del? Vill/kommer ni förstärka/agera?

- Vi planerar för ett ganska lugnt transferfönster. Vi hade väldigt många spelare som vi värvade i vintras, så vi planerar för ett lugnt fönster både ut och in. Frågar man i dag kan det alltid hända saker som man aldrig kan förutse, men vår grundplanering är att vi har en bra, bred och långsiktig trupp. Så vår planering är att inte vara så aktiva i det här fönstret.

2. Är det några spelare som riskerar att försvinna i sommarfönstret?

- Aslak Witry är en spelare som kan vara en utmaning (att behålla). Dyker det upp något som är bra för Aslak och bra för oss ska vi kunna hantera det. Då kan det bli aktuellt, men vi är inte där än att vi för några sådana diskussioner nu. Det är absolut inga konkreta förhandlingar i nuläget.

- Annars kan det vara några spelare som kan behöva mer speltid. Då kan det bli aktuellt (med lån eller försäljning). Men annars har jag svårt att se någon större omsättning på spelare i det här fönstret. Det är väl några spelare som inte spelat så mycket och är här långsiktigt, men det är inget som är aktuellt just nu.

Halmstads BK

Pelle Olsson, analytiker

1. Hur ser du på fönstret för din klubbs del? Vill/kommer ni förstärka/agera?



- Det är möjligt att vi kommer att agera på något sätt. Men just nu är det inget som är nära.- Vår ambition har varit att ha så lite rörelse som möjligt i det här fönstret. Men vi har haft en del korsbandsskador som har gjort att vi inte är jättemånga spelare. Därför är vi fortfarande öppna för att det kan komma in spelare. Vi tappade Jonathan Svedberg direkt i januari och sedan Phil Ofosu-Ayeh i premiären. Viktor Ljung som vi trodde möjligen skulle kunna vara tillbaka från korsbandsskada från förra året är inte tillbaka. Därför har det gjort att vi behöver vara öppna just nu och kolla om vi kan få in en spelare till. Men det är mycket som ska stäma, och just nu är det som sagt inget som är nära.

2. Är det några spelare som riskerar att försvinna i sommarfönstret?

- Nej, inte vad vi vet just nu.

Hammarby IF

Mikael Hjelmberg, chefsscout

1. Hur ser du på fönstret för din klubbs del? Vill/kommer ni förstärka/agera?

- Vi är lite mer av ett beredskapsläge nu. Vi spelar i Europa och har en jätteviktig match på torsdag mot Maribor. Vi tycker inte att vi har några supertydliga behov, mer att vi har en väldigt bra trupp där huvudfokuset under en längre tid har varit att få ut mer av truppen vi redan har, vilket Milos (Milojevic, huvudtränare) har visat, då vi har fått en väldigt bra start med honom. Vi har mycket potential i truppen, så det är mer att vi gräver där vi står.

2. Är det några spelare som riskerar att försvinna i sommarfönstret?

- Nej, det är inte så att det är några spelare som vi ser att vi "riskerar att förlora". Väljer vi att släppa en spelare så gör vi det för att det är den bästa lösningen för klubben. Men vi har inget sådant inplanerat.



- Intresse finns väl alltid för spelare, men det är inget konkret och vi har inga ambitioner att försvaga gruppen. Men sedan är det inte alltid bara vi som styr. Skulle det komma bud på våra spelare får vi väga för- och nackdelar och ta ställning till det.- Det skadar inte i alla fall, kan man konstatera. Vi har en försäljningsbudget som vi behöver uppnå, det här skulle kunna innebära att vi inte behöver sälja spelare som vi kanske annars hade behövt göra. Det är en stor fördel.

IF Elfsborg

Stefan Andreasson, klubbchef.

1. Hur ser du på fönstret för din klubbs del? Vill/kommer ni förstärka/agera?

- Vi är väldigt nöjda med truppen vi har nu. Sedan är spelare ut och in något som pågår hela tiden, det ändras inte bara för att fönstret är öppet. Det kan vara både långsiktiga och kortsiktiga beslut. Vi får se vad som händer. Om det händer saker vet vi hur vi ska agera. Just nu är vi nöjda, men vi håller oss à jour och kan agera om det är rätt.

Ni har gjort klart med Gustaf Lagerbielke till nästa säsong, men kan ta in honom redan i sommar. Vad avgör om ni gör det?

- Det beror på hur vår mittbackssituation ser ut. Vi har fyra mittbackar i vår trupp i dag. Men man vet aldrig vad som kan hända. Det är förslitningar och skador och tillfällen som kan uppstå, och då är vi på hugget som alla andra.

2. Är det några spelare som riskerar att försvinna i sommarfönstret?

- Risk är aldrig ett ord vi använder i den typen av situation, vi ser det som en möjlighet. Vi har alltid spelare som kommer att vara intressanta för karriärer utomlands, inte minst har vi haft det de senaste åren. Det är många spelare hos oss som kommer ha sådana karriärer, men när går det inte att säga. Vi har en bra relation med spelarna, och när rätt klubb dyker upp i rätt läge så är vi positiva och försöker hitta lösningar.

IFK Göteborg

Pontus Farnerud, sportchef

1. Hur ser du fönstret för din klubbs del? Vill/kommer ni förstärka/agera?

- Det har varit fler spelare ut än spelare in. Samtidigt hade vi en relativt stor trupp sedan innan och en stor medvetenhet om vår skadesituation i början av året. Det är såklart tråkigt för Pontus Wernbloom och Jakob Johansson (att de tvingats sluta), men det ser bättre ut med vår skadesituation utifrån den truppen vi har nu. Även om vi fortfarande har några spelare på skadelistan.



- Det är inte otänkbart att vi förstärker. Vi tittar på truppen som helhet. Nu har vi fått tillbaka Calle Johansson från skada och sedan har vi ytterligare tre spelare som är på väg tillbaka (Simon Thern, Kevin Yakob och Patrik Karlsson Lagemyr). Så när vi är fulltaliga har vi en väldigt intressant trupp. Samtidigt tittar vi hela tiden på om vi behöver och kan förstärka.

2. Är det några spelare som riskerar att försvinna i sommarfönstret?

- Visst finns den risken eller möjligheten, beroende på hur man ser på det. Det är något vi måste förhålla oss till. Det är ganska svårt när vårt fönster stänger tidigare än de internationella fönstren. Men från att det finns intresse till att det blir något konkret är en lång väg och i nuläget är vi närmare att det finns intresse än att det är något konkret.



- Vi vet att det är klubbar som följer honom. Det är en intressant position och han är i en intressant ålder med egenskaper som säkert tilltalar många klubbar ute i Europa. Men jag hoppas och tror att han har fullt fokus på IFK Göteborg. Innan det blir något konkret är det bara spekulationer. Så länge han har kontrakt utgår vi från att han är IFK Göteborgs spelare under 2021.

IFK Norrköping

Patrik Jönsson, tillförordnad sportchef

1. Hur ser du på fönstret för din klubbs del? Vill/kommer ni förstärka/agera?

- Så här långt har fönstret fallit ut enligt vår planering, med förlängning med Alexander Fransson och rekryteringar av Yahav Gurfinkel och Edvin Tellgren. Det är vi glada över. Som läget är just nu jobbar vi på ytterligare någon spelare in i truppen, men beroende på vad som sker finns en beredskap för att agera i större omfattning.

2. Är det några spelare som riskerar att försvinna i sommarfönstret?

- Det finns intresse för många av våra spelare. Risken finns alltid att någon blir föremål för en övergång, men vi har inte bråttom att sälja. Målsättningen är att bygga en slagkraftig trupp som både kan vara med att utmana under hösten och längre fram.

IK Sirius

Ola Andersson, sportchef

1. Hur ser du fönstret för din klubbs del? Vill/kommer ni förstärka/agera?

- Det är en kvittning på "Acke" (Axel Björnström, såld till ryska Arsenal Tula) och Dennis (Widgren, inlånad från Hammarby) för att upprätthålla position och standard på vänsterbacken. Sedan har vi Herman (Sjögrell) som är framtid men även kan överraska redan i år på ett otrevligt sätt för motståndarna hoppas vi. Moustafa Zeidan är fortfarande ung, 23 år, men är lite mer etablerad efter flera år i superettan. Tanken är att han ska få sitt Jacob Ortmark-genombrott i allsvenskan. Han är här för att spela så mycket som möjligt och vara i en direkt konkurrenssituation. Förhoppningsvis kan han göra det så bra att han blir ordinarie.



- Vi hade helst sålt Acke i vintras efter hans fina fjolår, men vi hade inte så mycket val då eftersom vi inte hade några bud. Det är svårt att sälja om det inte finns någon som är beredd att köpa. Vi hade några förfrågningar under bältet, men då valde vi att inte sälja. Nu i sommar hade vi två alternativ: att sälja eller försöka få till en förlängning. Acke var sugen på en flytt, men samtidigt visste vi att han var professionell och att det inte bara var att flytta. Saker och ting ska klaffa och det gjorde de nu.- Jag vet inte om vi förstärker truppen i sommar. Svårt att säga något och jag vill inte röja något heller. Men fönstret är öppet och det är åt båda hållen. Det kan hända att någon är intresserad av våra spelare vilket gör att vi måste ersätta dem. Men det är inte så att vi står och ska köpa in något till varje pris.

2. Är det några spelare som riskerar att försvinna i sommarfönstret?

- Ja, men det är svårt att säga vilka och jag vill inte göra det. Så länge fönstret är öppet finns det klubbar som är intresserade, så är det för alla lagen i allsvenskan och superettan kan jag tänka mig. Vår situation är nog ganska lik.

- Vi har inget kontraktsförslag på bordet just nu för någon av våra spelare. Jag kan förstå om det finns intresse för Christian Kouakou längst fram, har gjort sex mål på elva matcher. Han har en intressant spelstil med snabbhet och nu visar han att han kan göra mål i allsvenskan också. Det borde finnas några som är intresserade, men det är inget förslag som ligger på något bord. Vi är flexibla.

Kalmar FF

Jörgen Petersson, sportchef

1. Hur ser du på fönstret för din klubbs del? Vill/kommer ni förstärka/agera?



- Det är en dialog som sker nästan dagligen med tränarteamet. Det beror lite på vad som händer i truppen med, om någon lämnar. Vi är förberedda om det skulle vara så, utan att vara specifik eller konkret. Men vi tittar inte specifikt på några positioner i nuläget.

2. Är det några spelare som riskerar att försvinna i sommarfönstret?

- Det kan alltid försvinna spelare. Jag har inte direkt någon sådan känsla, men händer det så händer det och då ska vi vara förberedda oavsett vilken position det rör sig om. Det är vi också. Det finns inget konkret intresse för någon spelare i dagsläget, men sedan vet både du och jag att det kan ändras väldigt snabbt.

Malmö FF

Daniel Andersson, sportchef

1. Hur ser du på fönstret för din klubbs del? Vill/kommer ni förstärka/agera?

- In har vi rekryterat tre spelare (Niklas Moisander, Peter Gwargis och Malik Abubakari) som känns jättebra allihop tycker jag. Spännande på olika sätt och vis, med lite rutin och sedan två unga, hungriga spelare. Det är vi nöjda med. Sedan har vi har lånat ut Amin Sarr till Mjällby och tre spelare till danska Jammerbugt. Det känns också bra, för det är viktigt för deras utveckling. Vi får se vad som händer framöver.



- Ja, det kan det alltid göra. Det är två veckor kvar lite drygt, vi får se.

2. Är det några spelare som riskerar att försvinna i sommarfönstret?

- Det har varit mycket snack om Anel (Ahmedhodzic) innan så klart. Men han spelar och gör det fantastiskt bra, och är en viktig spelare för oss. Vi har inte bråttom i det. Sedan får vi se hur det artar sig. Det brukar utkristallisera sig efter ett tag, när fler matcher rullat igång och man ser vem som är lite mer startspelare än någon annan och så vidare.

Mjällby AIF

Fredrik Danielsson, klubbchef

1. Hur ser du på fönstret för din klubbs del? Vill/kommer ni förstärka/agera?

- Det är klart att vår försäljning av Eric Björkander (mittbacken såldes till turkiska Aktayspor under måndagen) kan ses på olika sätt. Det är en av våra bästa spelare som vi gärna hade velat behålla, men han vill gärna komma vidare i sin karriär. Då vill vi ge spelarna chansen att utvecklas och ta steget vidare, då det är en viktig del för oss. Vi behöver sälja spelare på sikt för att etablera oss i allsvenskan. Magnus Wørts (dansk mittbacksvärvning) är en del i den tanken att hitta en ersättare. Vi tror mycket på honom och han kan ta stora kliv hos oss.



- Amin Sarr (forwardslån från Malmö FF) visade direkt vilken kvalitet han håller med två mål i sin första match. Förhoppningsvis kan han göra en del mål för oss framöver.- Vi tittar aktivt på var i truppen vi behöver förstärka. Under ett transferfönster kan allt hända. Vi tittar på att förstärka i backlinje och anfall, men mittfältet är vi nöjda med. Vi kollar även lite långsiktigt då vi har lite utgående kontrakt och vi behöver redan nu förbereda oss inför 2022.

2. Är det några spelare som riskerar att försvinna i sommarfönstret?

- Med försäljningen av Eric minskar möjligheten för andra spelare att lämna. Vi kommer ha ganska svårt att släppa fler spelare som startar i våra matcher. Sedan vet man aldrig, men det är utgångsläget att vara försiktiga och rädda med den trupp vi har. Det är en komplex värld, men det finns inget konkret intresse för någon av våra spelare just nu.

Varbergs Bois

Martin Pringle, akademi- och sportchef

1. Hur ser du på fönstret för din klubbs del? Vill/kommer ni förstärka/agera?

- Som det ser ut just nu tror jag inte att vi kommer att göra något mer. Men man vet ju aldrig. Dyker det upp saker och ting får man självklart ta en funderare. Men med vår budget får vi försöka äska lite pengar i sådana fall. Eller om det är någon som försvinner, men som det ser ut just nu kommer det inte att vara någon som försvinner.

Ni är nöjda med den trupp ni har nu?

- Ja, det är vi. Det har vi egentligen varit hela tiden, men när det dyker upp möjligheter får man ta det i beaktning och utvärdera sin egen trupp på vägen. Det är ingen skillnad mot någon annan i Sverige.

2. Är det några spelare som riskerar att försvinna i sommarfönstret?

- Nej, inte som det känns just nu i alla fall. Visst, vi vann mot Blåvitt med 2-0 nu senast, men det är inte så att vi har rosat marknaden hittills. Jag vet inte hur attraktiva våra spelare är, men vi har några som definitivt kan bli potentiella. Men redan nu i sommarfönstret - nej, det har jag svårt att se.

Örebro SK

Axel Kjäll, sportchef

1. Hur ser du på fönstret för din klubbs del? Vill/kommer ni förstärka/agera?

- Vi är väldigt nöjda med att ha fått in våra huvudprioriteringar egentligen innan fönstret öppnade. Både Nahir och Jiloan är spelare vi tror kommer stärka oss både på och utanför planen. De har stor erfarenhet och och vi har jobbat under ganska lång tid för att de ska komma hit, så det känns jättebra att de kan ta plats redan nu. Kollar man på fönstret generellt tittar vi på att göra ytterligare någon förstärkning, men de två var huvudprioriteringarna. Nu får vi titta på hur vi ska balansera truppen. Vi tappar två offensiva spelare i Rasmus (Karjalainen) och Alfred (Ajdarevic), det kommer också in två offensiva spelare. Men varken Rasmus eller Alfred spelade några matcher, och tanken är att både Jiloan och Nahir ska spela en hel del, så det kan få följdeffekter för de som är på de positionerna, utan att säga att det kommer bli några förändringar där. Plus att vi har gått någon spelare kort i backlinjen under våren. Det tycker jag har synts under våren, vi kanske behöver förstärka där. Men allt ska hänga ihop, både kvalitetsmässigt och ekonomiskt. Vi får se lite vad som händer.



- Det stämmer, vi har en diskussion där. Sedan är han i en situation där han inte kan spela fotboll, och kommer inte kunna göra det de närmaste veckorna eller månaderna. Jag och han har en dialog, så får vi se vad det landar i. Men det är ingen spelare som kommer kunna spela fotboll de nästkommande månaderna.

2. Är det några spelare som riskerar att försvinna i sommarfönstret?

- Tittar man på de prestationer vi har gjort som lag så har det hängt ihop med de individuella prestationerna. Det är ingen spelare som jag tycker har stuckit ut så mycket under våren att den ska vara aktuell för en försäljning. Däremot så har vi två spelare som är väldigt unga som har en otrolig potential och har fått mycket speltid i matcherna, och det är Dennis Collander och Hussein Ali. Unga spelare som är ordinarie i sina lag är alltid intressanta för framför allt utländska klubbar. Det är väl i sådana fall där det skulle kunna hända något.

Östersunds FK (har transferförbud)

Adil Kizil, sportchef

1. Hur ser du på fönstret för din klubbs del? Vill/kommer ni förstärka/agera?

- Vi har plockat in Peter Amoran, 17-årig mittback från IFK Östersund i division 2, som ansluter till oss inför nästa säsong. Av erfarenhet är det en av de största talangerna jag har sett i Sverige. En spelare som tränat med oss den här säsongen och visat att han definitivt kan vara med och göra bra saker på den här nivån. Det var i konkurrens med andra klubbar, både i och utanför Sverige, vi plockade honom. Han var väldigt tydlig med att han ville stanna kvar i Östersund och spela här, så för oss kändes det väldigt skönt att göra klart det. Det är en mittback som har enormt mycket i sig. Han har anpassat sig extremt fort till vår nivå i allsvenskan och presterar verkligen. Det syns inte att han är 17 år och kommer från lägre serier. Det ska bli väldigt spännande att se honom hos oss i fortsättningen.



- Det är ett pågående arbete. Mer än så går inte att säga egentligen, men det är klart att vi är i dialog. Vi kollar också efter hur vår trupp formar sig inför nästa år, så det är ett parallellt arbete med både vår trupp och framtida nyförvärv.

2. Är det några spelare som riskerar att försvinna i sommarfönstret?

- Nej, ingenting just nu, utan vi sitter väldigt lugnt till. Vi har vårt transferförbud som vi vetat om väldigt länge, så det är inga konstigheter. Det enda vi gör är att planera för nästa fönster.