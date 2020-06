Stor publikökning väntas i Danmark - men det lär dröja i Sverige: "Just nu står det still"

Danmark väntas släppa på rejält med publik framöver. Men i Sverige lär det dröja till supportrar får gå på matcher. - Just nu står det tyvärr still, säger Sef:s generalsekreterare Mats Enquist till Fotbollskanalen.

Danmarks regering har öppnat upp för publik på matcher. När Bröndby nyligen ställdes mot FC Köpenhamn fick 3000 åskådare komma in på arenan och framöver lär det bli ännu fler åskådare på matcher i landet. Socialdemokratiske talesmannen Kasper San Kjaer öppnade under tisdagen, för danska tidningen Ekstra Bladet, för att det kommer ett beslut om att säkerhetsavståndet, i landet, minskar från två meter till en meter, vilket innebär att topplag i landet kan släppa in över 10 000 åskådare på sina matcher. FC Köpenhamn kan ta in 15 000 åskådare på sina matcher och Bröndby kan ta in 12 000 åskådare.

Men i Sverige lär det däremot inte bli publik på matcher på ett tag.

I Svensk Elitfotbolls (intresseorganisation för klubbarna i allsvenskan och superettan) medicinska protokoll för "genomförande av de professionella Sef-klubbarnas matcher under Covid-19" finns olika faser för hur fotbollen ska kunna återgå till normal verksamhet. Den tredje fasen handlar om att kunna genomföra tävlingsmatcher med spel på stängd arena, vilket går nu, medan den fjärde fasen handlar om genomförande av tävlingsmatcher med "begränsat publikantal". Den femte fasen handlar i sin tur om att kunna genomföra tävlingsmatcher med "normalt publikantal".

Sef:s generalsekreterare Mats Enquist kan inte ge ett svar på när svensk fotboll kan gå in i den fjärde fasen med matchspel inför "begränsat publikantal", men menar att det lär dröja sett till rådande smittspridning i Sverige.

- Vi diskuterar ju naturligtvis det här löpande och ser och följer vad som händer i andra länder, men med tanke på att vi pekas ut som ett av de länder som har mest problem med smittspridning fortfarande, så har det inte riktigt varit läge för en diskussion om att öppna upp för mer publik just nu, säger Enquist till Fotbollskanalen.

- Vi vet helt enkelt inte, då det inte är vi som styr det här. Det kommer att vara riktlinjer från RF (Riksidrottsförbundet) och framför allt från Folkhälsomyndigheten som styr alltihop. Just nu har vi inga signaler om att det pågår en öppningsprocess, men vi väntar med spänning. Samtidigt inser vi att det förmodligen behöver bli lite bättre kontroll över spridningsläget i landet innan vi kommer att få den diskussionen. Just nu står det tyvärr still, fortsätter han.

Enquist menar att det förbud som just nu råder, gällande att inga sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 personer får äga rum, stoppar "begränsat publikantal" på svenska arenor. Därmed hjälper inte protokollen i dagsläget.

- Det är det som är just i våra protokoll, att vi har visat vad vi kan göra i olika steg av öppningsgrad. Men nu är ju inte beskeden överhuvudtaget på de nivåerna, då det är förbud som gäller. Så länge det står fast kan vi inte diskutera andra öppningsgrader, men vi har i varje fall visat Folkhälsomyndigheten vad det skulle innebära, säger han.

Enquist menar samtidigt att protokollen kan justeras utifrån läget i samhället och vad Folkhälsomyndigheten tycker och tänker kring påsläpp av publik. Därefter kommer det också bli vidare diskussioner med klubbar och supportrar kring hur man vill ha det. Enquist menar att det är viktigt att ha en god kontakt och diskussion med alla parter.

- Protokollen är mer exempel på olika beredskapsnivåer, det är som ett regelverk på olika nivåer för att vi ska kunna diskutera olika saker. I varje unik och given situation kan man välja att ta en del av protokollet och göra på ett vis. Om vi exempelvis får ett okej av Folkhälsomyndigheten, men att de känner oro över resandet i landet och därför inte vill öppna, så kan vårt protokoll säga att vi tillåter hemmaklack, men inte bortaklack under en period för att minska resandet. Därmed kan protokollen justeras efter situationen. Om vi kan spela med hemmaklack, men att bortaklacken får vänta, så gör vi det förmodligen, säger han och fortsätter:

- Om man då sedan från början kan säga att man bara får ha personer på långsidorna med tre stolars mellanrum, så kan man också anpassa protokollet efter det. Framför allt måste man dock då också diskutera med klubbar och supportrar om det ens är en okej lösning för oss i Sverige. Protokollet är därmed mer ett sätt att visa hur vi i olika beredskapslägen kan anpassa verksamheten. Det är minst lika mycket jobb att diskutera med supportrar och klubbar, vid ett öppnande, kring hur vi vill ha det.

- Folkhälsomyndigheten kan också säga att det är okej med en viss nivå på vissa premisser, men sedan är det upp till oss att välja. Protokollen kan då tillåta 1000 personer utifrån FHM:s rekommendationer, men då kanske vissa klubbar inte vill ta in någon publik alls innan alla får komma in. AIK har till exempel sagt det och då tar man ingen publik, medan kanske Falkenberg släpper in 1000 personer, då man får det, så det är mycket kvar för att hantera i nästa fas, då det finns massor av varianter att diskutera. Men taket sätter Folkhälsomyndigheten och då är det just nu nej.

Ni får helt enkelt vänta in utvecklingen i det svenska samhället nu.

- Vi har konstant den här frågan på tapeten, men det gäller att vara lite realistiska också och vi måste visa att vi tar vår del av ansvaret. Vi kommer därmed inte att göra någonting som Folkhälsomyndigheten inte säger är okej. Det har inget att göra med oss, det har att göra med smittläget. Vi är redo, men landet måste vara redo också, säger han och fortsätter:

- Det här är ju inte i våra händer och inte i FHM:s händer fullt ut heller. Det här handlar om hur smittskyddsläget ser ut.