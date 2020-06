Stora oron i Hammarby - att spela utan sina fans: ”Det kommer att vara en svaghet för oss”

Hammarby ses av många som en av kandidaterna som kommer att slåss om att ta SM-guld. Men tränaren Stefan Billborn är orolig inför det faktum att laget måste spela utan sina fans på läktaren.

Förra säsongen var Bajen seriens bästa hemmalag och förlorade inte en enda match på Tele2 Arena.



- Jag tror att det kommer bli konstigt att kliva ut i en premiär när vi är vana med att ha ett enormt publikstöd. Men jag tror inte att vi vet hur det kommer att bli innan vi faktiskt har upplevt det. De tre första matcherna kommer nog att bli konstiga. Men vi spelar och spelar och spelar utan att nästan hinna träna emellan, så sedan tror jag att det har satt sig. Men innan dess tror jag att det kommer att vara mycket märkligt, säger Billborn till Fotbollskanalen.



Faktan som inte går att bortse ifrån, att ni är starka hemma och inte förlorade en enda match där förra året - vad kommer det att betyda nu utan publik?

- Jag tror att det kommer att betyda väldigt mycket för oss. Det är något som vi måste hantera för det är ju ett faktum. Man får acceptera. Men att det kommer att betyda och att det kommer att vara en svaghet för oss, det tror jag absolut att det kommer att vara. Vi har ju nästan varit i en symbios med supportrarna här under de sista två åren då jag har varit här. Så det är klart att det kommer att vara jättekonstigt.



Hur pratar man om det?

- Vi började beröra det redan i mars. Vi har varit ett lag som har haft svårt att få upp farten i träningsmatcher när det inte har varit så mycket publik. Och även på bortaplan när vi inte har haft våra supportrar med oss. Man får vara medveten om det och acceptera det. Spelarna måste ta mer plats, både med kroppsspråk och verbalt, och skapa sitt eget tryck i matcherna.



Med den aspekten, vad tror du att det kommer betyda att ni inte har kvar Nikola Djurdjic, som var bra på att ge allt, sätta höga press och få med sig sina lagkamrater?

- Han var en otroligt bra presspelare. Däremot var han heller inte så elegant på träningsmatcher. Men det är klart att det på det sättet kan märkas att han inte är kvar.



- Jag tror också att Niko var en sådan spelare som tog mycket plats, och nu kan det finnas en grogrund för andra att kliva fram och ta den. Det kan kanske bli fler i stället. Vi kommer att sakna många av hans kvaliteter, så är det. Men förhoppningsvis får vi något annat i stället. Det kanske kan bli lite bättre till och med.



Vilka kan axla den rollen?

- Jeppe Andersen är absolut en sådan spelare. Abbe Khalili tror jag också är en sådan spelare. Jag tror att alla tre innerbackarna är sådana spelare. Jag tror att Paulinho är en sådan spelare, han är egentligen en ganska tuff och hård spelare. Och jag tror även att Aron Johannsson skulle kunna vara en sådan spelare.



Du har pratat om Aron tidigare under försäsongen, om hans kapacitet, att han kan bli ruggigt bra i år och att han kan vara för bra för allsvenskan - hur ser du på honom just nu?

- Jag tror att han kommer att få en bra säsong. Han har växt. Han var sjuk för några veckor sedan men bör ha repat sig från det. Redan förra året kändes det som att han nästan var där hela tiden, fast han inte hade haft någon försäsong på tre år. Han är kanske den bästa spelaren vi har i laget på att skapa ytor åt sina lagkamrater genom att han löper väldigt smart. Jag tror att vi kommer att ha enorm glädje av honom i år och jag tror att han kommer att göra en hel del mål också.



Vilken position ser du Paulinho på?

- Egentligen i tre. Till vänster, längst fram och bakom den som är längst fram.



Är det Aron du ser som spets?

- Ja, han är nog den bästa renodlade spetsen som vi har. Men han skulle nog också kunna spela på en kant eller som släpande anfallare. Men om han spelar så spelar han nog längst fram.



Abbe Khalili?

- Han kan spela på alla tre mittfältspositionerna, och skulle nog också kunna spela till vänster, men vi kommer nog att använda honom på någon av de tre mittfältspositionerna.



Förra säsongen släppte ni in 38 mål (MFF släppte in 16) och var sjunde bästa laget när det kom till det - hur ska ni få ordning på det?

- Vi hade en knackig inledning förra året. Sedan var många av målen som vi släppte in när vi ledde med 6-0 och 4-0 och så. Men det är klart att det måste bli bättre. Jag tror att det är mentalt viktigt att vi inte släpper in.



- Det kan vara skönt att få hålla nollan när man göra många mål också. Men vi måste bli bättre på det som vi är bra på. Bättre på att stoppa anfallen högt upp så att det inte blir målchanser, bättre på att röra oss framåt när vi spelar in bollen i vissa ytor där vi riskerar att bli av med bollen. Sedan också bli noggrannare mentalt med att bara för att vi har gjort några mål framåt så är det inte okej att släppa in mål för det.