Sundsvall kan ta historisk placering: ”Skaffat oss ett bra utgångsläge”

Inför säsongen var Gif Sundsvall nederlagstippat och många trodde att laget skulle figurera i botten. Så har det inte blivit. När det nu återstår åtta omgångar av allsvenskan ligger laget på en sjätteplats med 35 inspelade poäng, två poäng bakom Häcken som ligger femma. I och med tabellplaceringen har Sundsvall chansen att tangera sin största allsvenska framgång någonsin. Klubbens främsta palcering var år 1988 och då slutade laget på en femteplats.

- Vi har gjort en bra säsong sedan vi körde i gång i januari. Vi drömde om att göra någonting riktigt speciellt och nu har vi skaffat oss ett bra utgångsläge. Men det betyder inte så mycket om vi inte får till det i de sista matcherna. Framgångsreceptet det här året har varit att vi tagit det vecka för vecka och verkligen försökt vinna varenda match. Det har vi däremot inte gjort och vi kommer med största sannolikhet inte vinna alla återstående matcher heller. Men det är det så vi tänker – match för match, vecka för vecka, säger lagkaptenen Linus Hallenius till Fotbollskanalen.

Är målet att tangera placeringen?

- Det vet jag inte. Men det är kul att man kan drivas av någonting. Femteplatsen är inom räckhåll och det gäller att fortsätta att försöka göra det bra varje match som går. Men samtidigt vill man inte nöja sig där, utan vi vill vinna alla matcher som är kvar. Vi jobbar bara match för match.

Vad Sundsvalls fina säsong beror på menar Hallenius att det inte finns något entydigt svar – utan att orsakerna är många. Några av dem är att lagsamhållningen har varit på topp och att klubben lyckats med sina rekryteringar.

- Det är ju massa olika faktorer. Men framför allt är det en jättebra grupp, både spelar- och ledarmässigt. Sedan jobbar vi väldigt hårt för varandra, vill utvecklas hela tiden och har en härlig atmosfär. Man trivs här och känner stor glädje. Vi har en tydlig spelidé och vi försöker hela tiden ta kliv både individuellt och som lag. Sedan har vi bra, kvalitativa, spelare också, säger Hallenius.

Lagkaptenen själv är kanske det största utropstecknet i laget den här säsongen. Anfallaren har spottat in 14 mål på 22 matcher och toppar därmed skytteligan tillsammans med Häckens Paulinho.

Men Hallenius framgång har sin början redan under förra året.

- Jag har känt en väldig utveckling sedan jag kom hem förra året och tycker att det lossnade redan efter förra sommaren. I år har jag väl tagit ytterligare ett kliv. Jag utvecklas för varje vecka som går och känner mig i väldigt bra slag just nu. Det är inte bara det att jag bidrar med mål och assist, utan att jag också driver på och bidrar med hårt jobb.

Är det någonting du tycker att du förändrat i din spelstil sedan du kom till Sundsvall?

- Jag har inte direkt förändrat någonting, men jag har lärt mig väldigt mycket och tycker att jag blivit bättre som fotbollsspelare. Det jag gör bättre nu är att förstå spelet och läsa av mina medspelare på ett bättre sätt. Det är den största utvecklingen som skett hos mig, då jag egentligen alltid varit stark och snabb. Men nu känns det som att jag tar fler rätta beslut.

Klubben ställs nu mot Djurgården. Då kan giffarna ta ett steg närmare den historiska femteplaceringen från 1988.

- Vi är fokuserade på att försöka göra en bra match. Om vi kommer upp i den nivån som vi vet att vi kan prestera på, så tror jag att vi har goda chanser till att vinna.

Du ser mötet mellan Sundsvall och Djurgården på C More live 2 eller streamat på C More. Matchen börjar klockan 19.00.