Supporter misstänks för rasism mot Innocent: "Förfärligt"

Se höjdpunkterna i spelaren ovan. Bilder från Discovery+.

MFF-spelaren Bonke Innocent spelade i går mot AIK.

Nu bekräftar polisen att en anmälan kommit in gällande rasism mot Innocent under matchen.

- Det är förfärligt alltihop. Han är misstänkt för hets mot folkgrupp, säger polisens kommenderingschef Per Olof Söyseth till Sydsvenskan.