Svenska ultrasgrupper i gemensam markering

I december sa Svensk Elitfotbolls ordförande Simon Åström till Fotbollskanalen att 2024 behöver bli ett bättre år än 2023 vad gäller ordningsstörningar på de allsvenska läktarna. Annars ser han en risk för kollektiv bestraffning i framtiden.

- Om ordningsstörningarna fortsätter finns det en risk att en hel del av de arbetssätt som vi tror på kommer ifrågasättas, sa Åström.

- I förlängningen ser jag en oro för att vi inte kommer kunna försvara att vi fortsätter med den strategin vi har.

Ett problem som pekats ut är pyrotekniska pjäser som kastas, antingen in på planen eller mellan olika läktarsektioner.

Nu går ultrasgrupperingar runt om i landet ut i ett gemensamt ställningstagande mot beteendet.

"Den senaste tidens sammandrabbningar, i synnerhet de fall där pyroteknik kastas, riskerar att skapa ett klimat där det blir svårt för oss ultras att utöva vårt läktarstöd. Framförallt drabbas oskyldiga supportrar. Ska något förändras måste initiativet komma från supporterkulturen själv. Därför har vi kommit överens om:

*Pyroteknik endast ska användas i stämningshöjande syften.

*Pyroteknik inte ska kastas in på fotbollsplan eller mot supportrar, spelare eller funktionärer på arenan.

Vi har beslutat oss för att ta ansvar – på våra villkor – för hur pyrotekniken används på arenorna. Vi gör det för att fortsatt kunna leverera arrangemang i europeisk toppklass, men också för att manifestera att det är vi, och inte till exempel polisen eller politiker, som formar de svenska läktarna", skriver man.

Markeringen är underskriven av Sol Invictus och Ultras Nord (AIK), Bandieras (Häcken), Ultra Caos Stockholm och Långa Gatan Stockholm (Djurgården), Gais Tifo (Gais), Boys in blue och Ultras Halmstad (Halmstads BK) Hammarby Ultras och Ultra Boys och E1 Ultras och Söderbröder (Hammarby), Kompaniet och Chaos boys och HP (Helsingborgs IF), Sektion U och Elfsborgs Yngre (Elfsborg), Supras Göteborg och Ultras Göteborg (IFK Göteborg), Divisionen och Kompani Snoka och Cannoniere Crew (IFK Norrköping), Vännerna Uppsala och Uptown Youngsters (IK Sirius), BB06 och Bultras och Landskronafamiljen (Landskrona Bois), Ultra Brigada Malmö och Blatte Ultras 04 (Malmö FF), Mjällby Tifo (Mjällby), Rudeboys och Fanatics och VC och Inferno (Västerås SK), Ultras Nikolai Örebro (Örebro SK), Inferno Örgryte (Örgryte IS).