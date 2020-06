Sveriges transferfönster kan flyttas - och skapa problem för flera allsvenska klubbar

Tidigare i veckan hade Uefas exekutiva kommitté ett stort möte där mängder av beslut kring fotbollen i Europa fattades, bland annat om hur Champions League och Europa League ska avgöras. Men det europeiska fotbollsförbundets högsta ledning bestämde sig också för att man vill att samtliga ligors sommarfönster stänger på samma dag, den 5 oktober. Uefa rekommenderar alla nationsförbund att flytta sina fönster på ett sätt som gör att de synkroniseras.

Det är Fifa som formellt sett godkänner när olika länders transferfönster får vara öppna men Uefa vill alltså se ett gemensamt slutdatum för ligorna i Europa med anledning av att coronakrisen skjutit upp tävlingar.

Under fredagen skrev VG att Norges transferfönster med all sannolikhet kommer att vara öppet i fyra veckor fram till den 5 oktober, och därmed öppna den 7 september. Istället för att vara öppet mellan den 1 och 31 augusti, som det ursprungligen är tänkt.

- Du behöver inte vara raketforskare för att förstå att det kommer öppna i september, säger det norska förbundets tävlingschef Nils Fisketjønn till VG.

Sverige är likt Norge på många sätt. Båda länderna spelar vår-höst istället för höst-vår som många av ligorna internationellt, och därmed har man ett kortare sommarfönster på fyra veckor. Så innebär det här att det ordinarie transferfönstret i Sverige kommer flyttas fram? Det är inte säkert, men det är ett alternativ och frågan är just nu uppe på tapeten.

Nyligen stängde ett extra transferfönster som Sverige fick till på grund av coronakrisen och planen är att det ordinarie sommarfönstret ska vara öppet mellan den 15 juli och den 11 augusti. Men om Svenska Fotbollsförbundet fattar beslut om att följa rekommendationen från Uefa kommer klubbarna i Sverige kunna värva spelare mellan den 7 september och 5 oktober istället.

SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson är också Uefas förste vicepresident. Han sitter i exekutivkommittén, som alltså fattat beslutet om att uppmana alla nationsförbund till att flytta transferfönstret.

"Det är en rekommendation från UEFA. Vi (SvFF, reds. anm) tar fram förslag via vår Tävlingsavdelning och i nära dialog med klubbar och intresseorganisationer. Därefter fattar Förbundsstyrelsen beslut och formellt fastställer sedan FIFA nationsförbundens önskemål. UEFA rekommenderar de europeiska förbunden att harmonisera slutdatum", skriver Nilsson i ett sms till Fotbollskanalen.

Skulle du säga att mycket talar för att Sverige kommer följa rekommendationen eller kommer ni främst lyssna på klubbar/intresseorganisationers önskemål?

"Vi avvaktar resultatet av vårt arbete tillsammans inom svensk fotboll och så fort det är klart meddelar vi beslut", skriver SvFF- och Uefa-basen.

Nu ska alltså klubbarna i allsvenskan, superettan (via intresseorganisationen Svensk Elitfotboll) och ettan (via Ettanfotboll), samt klubbarna i allsvenskan och elitettan (via intresseorganisationen Elitfotboll Dam) på damsidan, få säga sitt i frågan. Därefter fattar SvFF:s styrelse ett beslut om transferfönstret ska flyttas eller inte.

Svante Samuelsson, sportchef hos Sef, berättar att han kallat sportcheferna i klubbarna i allsvenskan och superettan till ett möte på tisdag.

- Då ska vi diskutera den här frågan, säger Samuelsson till Fotbollskanalen.

- Uefas rekommendation är väl först och främst för klubbarna som spelar höst-vår, mellan sina två säsonger. Vi får utifrån att vi spelar vår-höst och nu när vi fått datum till kvalspelen i Europa League och Champions League ha en diskussion med klubbarna kring det, om man vill att fönstret ska ligga kvar som det gör nu, 15 juli-11 augusti, eller att det ska senareläggas i och med att de internationella cupdatumen ligger senare, framför allt kvalen. Det brukar vara en viktig faktor när vi önskar var transferfönstret ska ligga.

Om allt hade varit som vanligt hade svenska klubbar kunnat registrera nyförvärv inför den andra kvalomgången i Champions League och Europa League. Skulle transferfönstret flyttas fram till i september kommer dock Djurgården inte kunna spela med eventuella sommarförvärv i CL-kvalet förrän i den tredje kvalomgången. Det eftersom den andra kvalomgången (som är ett enkelmöte) flyttats till den 25/26 augusti. De svenska klubbarna som deltar i Europa League-kvalet skulle hinna registrera nyförvärv till den andra rundan, eftersom den spelas den 17 september.

En annan sak som kan bli speciell om transferfönstret flyttas är det faktum att spelare som redan gjort klart med en svensk klubb till sommaren inte kommer att bli spelklara förrän den 7 september. Exempelvis skulle Kalmar FF:s återvändare Erik Israelsson, som lämnar Vålerenga och har skrivit på ett kontrakt med KFF från den 1 augusti, inte kunna spela en tävlingsmatch för klubben innan transferfönstret öppnat.

- Det kan finnas flera sådana fall, men man blir ju inte spelklar förrän fönstret öppnar. Just nu ligger fönstret den 15 juli, men senarelägger man det är man inte spelklar förrän senare, säger Svante Samuelsson.

Om Sverige skulle kunna få dispens för ett längre transferfönster i sommar, för att kunna ha samma slutdatum som andra länder men också ha öppet tidigare än den 7 september? Nej, någon sådan möjlighet finns inte.

- Jag har ställt de frågorna till Fifa, men det gör det inte. Vi lyckades få de två sista veckorna i mars annullerade, kan man säga, och lägga dem i juni istället. Men vi får inte fler än fyra veckor i sommar, förklarar Samuelsson.