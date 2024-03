Tapp i tv-intäkter kan slå hårt mot allsvenska klubbar: "Iskall marknad"

De allsvenska klubbarna gjorde ett bättre ekonomiskt resultat i fjol jämfört med 2022. Det visar en genomgång av revisionsföretaget EY.

Tv-avtalet som uppgick till nästan 390 miljoner kronor går dock ut om två år. Med tuffa ekonomiska tider att vänta har tv-bolagen signalerat att de inte kan betala lika mycket för sporträttigheter som förr.

Detta kan drabba flera allsvenska klubbar hårt. För exempelvis Varberg utgjorde tv-intäkterna 47 procent av nettoomsättningen, för Värnamo 36 och för Halmstad 34. Minst påverkade var Häcken, 5 procent.

EY menar att om tv-rättigheterna hade sjunkit med 20 procent förra året hade bara sex lag gått med vinst förra året: Djurghården, Elfsborg, Häcken, Kalmar, Mjällby och Sirius.

För TV4 Sporten berättar Svensk Elitfotbolls generalsekreterare hur tankarna går.

- Vi delar bilden av att det är lite stökigt på mediamarknaden just nu. Men vi har fått förtroende av klubbarna att sälja medieavtalet centralt. Vi förfogar och ansvarar över den intäkten till klubbarna. Historiskt har vi levererat ganska bra. Jag tror inte att oron är så stor. De följer också vad som händer på marknaden. Vi har en bra dialog och är så transparenta det bara går, så jag upplever inte att det är någon oro, säger han.

Fotbollskanalens chefredaktör Olof Lundh ger sin syn på saken.

- Jag tror det blir svårt att få upp avtalets värde, särskilt när allsvenskan och superettan sitter ihop, vilket är rätt ovanligt. Superettan får väldigt mycket pengar och på det sättet blir allsvenskan lite lidande. Generellt är marknaden för tv-rättigheter i sport iskall just nu, säger han till TV4 Sporten och fortsätter:

- Kanalerna har förköpt sig och vi ser dagligen tecken på att de helt enkelt inte har samma ekonomi. De måste göra en massa saker för att sänka sina kostnader och det tror jag kommer att slå mot de som ska sälja rättigheter framöver.

Vad som händer när avtalet löper ut är oklart. Lundh resonerar vidare:

- Det blir väldigt intressant att se vilka som är aktörer. Det beror på vem som äger TV4, hur Telia satsar. Discovery har ju åtminstone hittills inte visat någon långsiktighet när man säljer ut rättigheterna. Viaplay har ju fullt upp med annat. Det är lite öppet, säger han och fortsätter:

- Amazon kommer in nu och tar in lite Premier League-matcher och vi får se om det är ett tecken på att det kommer in nya aktörer som kan komma in med nya, färska pengar.

Allsvenskan sparkar i gång på lördag klockan 15.00, när IFK Norrköping tar emot mästarna Malmö FF.