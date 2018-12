Tävling om förstahandskarna väntar för Bråtveit: ”Vore dumt att ta ut laget i december”

Djurgården presenterade sin nya målvakt under onsdagen. Per Kristian Bråtveit ansluter ifrån norska Haugesund, där han har gjorde 24 matcher i Elitserien förra året.

Enligt Kim Bergstrand ligger en helhetsbild bakom rekryteringen.

- Framförallt har Nikos (Gkoulios) som målvaktstränare i Djurgården gjort ett grundligt jobb på ett antal målvakter. Så har man gått igenom det och jobbat på ett par olika namn och tillslut föll det ut såhär och vi är jättenöjda med det, säger Djurgårdstränaren till Fotbollskanalen.

Bergstrand beskriver Bråtveit som en ung målvakt med mycket erfarenhet som de tror kommer passa bra in i Djurgården.

- Det är en bra utbildad målvakt med offensiv mentalitet. Han är framåtlutat kan man säga, även om det är en sportklyscha.

22-åringen kommer nu in i tomrummet som lämnats efter att Andreas Isaksson valde att avsluta karriären. Men det är inte som given förstemålvakt norrmannen kommer in i laget, då Tommi Vaiho också finns i truppen.

- Det verkar dumt att ta ut laget i december. Tommi stod inte så många matcher men de hans stod förra året var bra. Även Tommi har utvecklats mycket de sista åren. Vi har två bra målvakter, så får vi se, säger Bergstrand.

Om han blir förstemålvakt, är han mogen att fylla luckan efter Andreas Isaksson?

- Oja, annars skulle han inte vara i Djurgården som en av två målvakter om han inte var mogen för det. Andreas var inte så gammal när han gjorde debut i Djurgården heller. Så nej, det är bara en kvalitetsfråga och vi bedömer så här långt att det självklart är möjligt.