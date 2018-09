Thern: "Jag drevs av revansch - ville visa AIK att de gått miste om något"

Under 2017 var Simon Thern utlånad från Heerenveen till AIK. Efter att ha fått mycket speltid under våren blev han placerad på bänken under den andra delen av säsongen och det blev sedan ingen fortsättning på Friends Arena för mittfältaren. Istället flyttade han till IFK Norrköping inför den här säsongen och i Peking har 25-åringen varit given.

Norrköping mötte just AIK under söndagen, i en het toppmatch hemma på Östgötaporten, och då var det Thern som främst hamnade i centrum. Först sköt han in 1-0 i inledningen av den andra halvleken och därefter skarvade han en hörna i nät via ett AIK-ben.

- Jävligt skönt att den (hörnan) letade sig in. Vi kanske behöver göra lite fler mål, både jag och ”Alle” (Alexander Fransson), för att avlasta för de tre där fram. Nu har jag lyckats pilla in fyra och det är väl helt okej, men det är några matcher kvar så förhoppningsvis kan jag göra några fler till och då är det ett ganska bra facit för en mittfältare i den rollen som jag har, säger Thern efter matchen.

Segern betyder att trean Norrköping nu har sex poäng upp till ettan AIK, och den innebär också att AIK:s svit på 32 raka allsvenska matcher utan förlust är bruten.

- Vi har gjort fem av 13 mål som AIK släppt in i år, och det är klart att det finns en anledning till det. Vårt system, det är inte så många som använder 3-4-3, passar inte AIK. Både David (Moberg Karlsson) och (Simon) Skrabb hamnade mitt emellan Daniel (Sundgren) och Sebastian Larsson eller (Heradi) Rashidi och ”Koffe” (Kristoffer Olsson). De fick springa oerhört mycket och då blev de så pass trötta att vi kunde hitta in bollarna som gjorde att vi blev jobbiga för dem. Vi malde ner dem.

Vad innebär det för er att de får känna på hur det är att förlora?

- Det är klart att det är nu det ska avgöras. Nu är det två poäng ner till Hammarby, om de vinner i morgon, och sen sex poäng ner till oss. Malmö har åtta poäng upp och de ska möta varandra. Det är klart att det blir en häftig guldstrid, det är jag ganska övertygad om. Och det är fyra lag som är inblandade i den just nu. Förhoppningsvis kan vi fortsätta på det här nu.

Thern tror också att den här segern kommer att ge IFK en mental boost.

- Jag är helt övertygad om att vi kommer växa som lag av det här. Mot Bajen (hemma) gjorde vi en väldigt bra prestation men inte lyckades vinna och nu vann vi med 2-0 mot de som är bäst i serien just nu. Vi gjorde en bra prestation och vi kommer växa av det. Jag hade en go känsla redan innan matchen.

Och du blev överlycklig vid målen, man såg hur mycket det här betydde för dig. Vad kände du?

- Det är klart att jag känner en revanschlusta. Jag var där förra året och fick fantastiskt många bra relationer till många folk i AIK och till supportrar och så vidare, så att få visa dem att: ”Ni gick miste om något”… det drevs jag lite av i dag, det får jag säga. Det gjordes jag även på Friends (Arena, i våras) så det var ganska gött att visa lite.

De kanske inte är helt glada på dig nu?

- Kanske inte i dag. Men det får de fan bjuda på, de hade ju inte förlorat på ett år (skratt).

Någon tanke på att tona ner firandet eftersom målen kom mot just en tidigare arbetsgivare hade inte Thern.

- Nej, fan. Så här resonerar jag, för det snackas ju mycket om man ska fira mot sitt gamla lag: jag spelar just nu i IFK Norrköping. Jag visar mina supportrar den respekten, att gör jag mål i en guldstrid så blir jag glad. Det finns ingen anledning för mig att springa runt och… då reagerar jag spontant, precis så som jag känner. Det hade jag gjort på exakt samma sätt om jag gjort mål mot Malmö när jag var i AIK eller vice versa. För mig är det inga konstigheter. Jag tycker att man gör en uppförstorad grej av det där många gånger.