Therns bästa "dagen innan match-träning" någonsin: "Med Kims ord malande i skallen..."

Djurgården ställs på lördag mot Norrköping på Östgötaporten. Förutsättningarna inför matchen är klara - vid vinst eller kryss för Djurgården blir det med all säkerhet SM-guld. Norrköping har samtidigt ett starkt hemmafacit i år, något som däremot inte verkar skrämma Kim Bergstrand. Dif-tränaren sa så här efter segern mot Örebro SK.

- De är bollskickliga och spelar en snabb fotboll, men det gör vi också, så jag kan inte se att det är så mycket värre än något annat just nu, sa han bland annat till C More.

Nu kontrar Norrköping-mittfältaren Simon Thern, via sitt Twitter-konto, på Bergstrands utspel.

"Den bästa dagen innan match träningen jag vart med om i hela min karriär. Med Kims ord efter Örebro matchen malande i skallen, att oss borta är inte tuffare än något annat", skriver Peking-spelaren på Twitter.

Mötet mellan Norrköping och Djurgården börjar klockan 13.00 på lördag och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.