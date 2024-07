Thomassen hotade att bryta spelares ben - fick villkorlig fängelsedom

Mikkjal Thomassen ser ut att ta över AIK inom kort. De svartgula har bekräftat att parterna förhandlar om det vakanta tränarjobbet i norra Stockholm

I en intervju med Fotbollskanalen har Vålerengas sportchef Joacim Jonsson varnat för att det är en "hänsynslös" tuffing som antagligen kommer att börja basa över 08-laget. "My way or the highway"-stuk är att vänta, enligt experten.

Den färöiske tränaren har i dag lämnat norska Fredrikstad, som han skördat stora framgångar med senaste säsongerna. Men förra året var han också i blåsväder för en incident som inträffade under hans tid som ansvarig för Klaksvik.

Enligt TV 2, som hänvisar till färöisk media, dömdes Thomassen i slutet av 2023 till en villkorlig fängelsedom på 30 dagar samt 40 timmars samhällstjänst för att ha hotat en spelare på Färöarna.

Rätten ansåg att tränaren hade sagt "jag kommer att bryta dina ben, förstöra din fotbollskarriär och ditt civila liv" till en spelare i Vikingur. I samma veva ska Thomassen ha knuffat en spelare ur samma lag i bröstet.

Thomassen accepterade domen och var ångerfull över sitt agerande:

"Jag är väldigt ledsen för det som hände. Jag accepterar domen och är glad över att kunna avsluta ärendet så att jag och min familj kan lägga det här bakom oss", skrev han till TV 2.

Tränaren blev inte straffad av sitt dåvarande lag, Fredrikstad. Klubbens ledning var nämligen medveten om den pågående rättprocessen när man anställde honom.

48-årige Thomassen har basat över Klaksvik och B36 Torshavn på Färöarna. Han arbetade som polis i 14 år innan han blev heltidstränare.