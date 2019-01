Tidigare HBK-talangerna återförenade i Peking: "Fantastisk spelare och en god vän"

Under torsdagen kunde Fotbollskanalen avslöja att Sead Haksabanovic var nära IFK Norrköping, och mittfältaren presenterades senare under dagen av klubben. 19-åringen lånas in från West Ham på ett lån på 18 månader.

Därmed återförenas Haksabanovic med sin tidigare lagkamrat i Halmstad, Isak Pettersson. Målvakten gläds åt att återigen spela i samma lag som mittfältaren.

- Såklart väldigt glad, eftersom jag vet att han är en fantastisk fotbollsspelare och även en god vän till mig. Så jätteroligt att han är här, han kommer att tillföra väldigt mycket. Det är en skicklig spelare. Bra teknik, bra avslut, smart. Så det är bara positiva tankar, säger Pettersson till Fotbollskanalen.

Haksabanovic var med på Norrköpings presskonferens under torsdagen, men tränade inte med laget.

- Jag har träffat honom lite och välkomnat honom och så, säger Isak Pettersson.

Vad sa ni till varandra när ni träffades i dag?

- Det var väl mest skratt och vi skämtade lite med varandra. Det var länge sedan vi såg varandra så det var roligt. Men han sa väl att det skulle bli spännande, det är kul att spela ihop igen.

Har ni pratat någonting inför övergången?

- Inte så, vi har väl snackat lite. Det enda jag har sagt är att Norrköping är en fantastisk klubb att vara i, och det är jag övertygad om att han också kommer att tycka. Men jag har inte varit någon som har legat på honom på det sättet. Jag har bara funnits till och sagt att det är en jättebra klubb, sedan har Jens (Gustafsson) och det gänget fått sköta resten.

Haksabanovic och Pettersson spelade tillsammans i HBK:s juniorlag och i A-laget. Den förstnämnde lämnade klubben sommaren 2017 och Pettersson efter säsongen.

- Vi har hållit kontakten, både i West Ham och i Malaga. Sedan har han tyvärr inte fått spela så där supermycket kontinuerligt nu, men jag är övertygad om att det är en klasspelare. Och jag vet om att han är väldigt sugen på att spela, säger målvakten.

Förra veckan presenterades en annan stor värvning av Norrköping - den tidigare guldhjälten Christoffer Nyman.

- Fantastisk kille och jättebra fotbollsspelare också. Jag har inte spelat med honom tidigare men av det jag sett nu de första träningarna så är han svinbra. Så båda två kommer att tillföra mycket, säger Isak Pettersson.

- Grymma fotbollsspelare och jättebra utanför planen också, så de kommer att tillföra på båda fronterna och det är klart att det stärker laget. Så jag är verkligen spänd på att fortsätta den här försäsongen och sedan kommer ju allsvenskan här om några månader. Det ska bli roligt.

Pettersson hade en mycket fin första säsong i IFK Norrköping, och blev utsedd till årets målvakt på Allsvenskans Stora Pris. Dessutom belönades 21-åringen med en plats i Janne Anderssons januaritrupp. Det fina fjolåret är dock inget som Pettersson fastnar vid, och han tittar istället framåt mot nästa steg i sin utveckling.

- Jag har väldigt mycket att utveckla fortfarande. Det gick bra förra året, absolut. Men samtidigt jobbade jag och Maths (Elfvendal, målvaktstränare) hela tiden på saker som jag ska utveckla. Och många av de sakerna som fungerade bra förra året var sånt som jag lärde mig när jag kom. Och då har jag jobbat med det i en säsong, men det är inte så lång tid om man slår ut det. Så jag vill utveckla de bitarna ännu mer och kunna bli bredare i mitt målvaktsspel. Så det finns mycket att lära och det ska bli jätteroligt, säger han.

Är det några specifika bitar ni jobbar på just nu som du ska utveckla?

- Vi pratar mycket om, och har gjort egentligen ända sedan jag kom, positionsspel. Egentligen vart än bollen är någonstans, oavsett om den befinner sig högt upp, nära, på inlägg, på avslut. Att hela tiden ha den perfekta positionen som gynnar mig mest. Och som alla ni journalister pratar om så är jag inte så lång, så jag får ju kompensera det genom att ha rätt position och jobba med min explosivitet. Och det fungerade bra förra året och det vill jag utveckla ännu mer i år.