Tobias Sana inför avslutningen: “Vill uppmana alla Blåvitare att komma till den matchen”

Det var ett formstarkt Mjällby som stod på andra sidan när IFK Göteborg äntrade Strandvallen under söndagen. Mjällby stod på fyra vinster och fyra oavgjorda på de senaste åtta matcherna, men framför allt åtta raka hållna nollor.

Trots det ägde Blåvitt stora delar av matchen, och kunde till slut vinna med 3-1.

- Vi var medvetna om att de hade startat bra tidigare mot både Kalmar och Elfsborg. Vi visste att de skulle komma med en anstormning, vilken jag tycker vi klarar av bra. Det är vi som skapar och har tryck, säger Tobias Sana till Fotbollskanalen om matchinledningen.

- Efter 20-30 minuter så tycker jag att vi tar kontroll över matchbilden. Hosam (Aiesh) dribblar sig förbi och de får rött kort. Då är det givet att vi får lite övertag.

I den andra halvleken kunde Mjällby dock utjämna till 1-1, trots spel med en man mindre.

- Andra halvlek startar de bra, och trycker ner oss. De får ett inkast och gör 1-1, då blir vi lite skärrade. Jag tycker ändå att vi hittar ett lugn och maler ner dem med hörnor och grejer. Likt när vi mötte Halmstad på hemmaplan så behåller vi tålamodet.

I den 75:e matchminuten kom det förlösande 2-1-målet, som Sana låg bakom.

- Jag får bollen på kanten och slår in den bra, fint inlägg av mig. Calle (Johansson) nickar in den bra. Efter 3-1 så är matchen stängd, då är gardinen nere. Det var en rättvis seger, om man säger så.

Är du extra nöjd med starten av matchen, där ni tidigare under säsongen har haft det tufft?

- Om man ser det som att de inte har släppt in mål på åtta matcher, och vi har släppt in väldigt tidiga mål under de åtta matcherna. Vi visar att matchen mot Örebro inte var en engångsföreteelse, utan vi gör det igen. Vi gör en kanonmatch. Vi har fattat vilken situation vi är i och vi har tillräckligt bra spelare för att lösa den här uppgiften. Vi åker härifrån med tre rättvisa poäng, summerar Sana.

Under den andra halvleken hamnade Sana i en rejäl dispyt med Mjällbys Joel Nilsson, och det såg för en stund ut som att de inte kunde släppa situationen. Tobias Sana lugnar dock ner det hela.

- Det är sånt som händer. Jag vill vinna, han vill vinna. Det är ingenting mer med det, jag skiter fullständigt i det.

Vad var det som sades mellan er?

- Det var ingenting som sades, det var bara att vi sprang in i varandra. Det var inget mer med det.

IFK Göteborgs tränare, Mikael Stahre, kommenterar händelsen ur sitt perspektiv:

- De slog på varandra, tror jag. Jag var bara ute efter att vi inte skulle reagera emot och hamna i något handgemäng och ta felaktiga beslut, säger Stahre.

Inför allsvenskans avslutande omgångar är det ett hektiskt spelschema som väntar för de flesta lagen. Näst på tur för Blåvitts del är ett stormöte hemma mot guldjagande Djurgården. Då ger Tobias Sana en tydlig uppmaning till fansen.

- Först och främst, alla fans till stadion, precis som vi hade hemma mot Örebro. Vi ska ta med oss trycket från de två senaste matcherna, vi siktar på en full borg. Jag vill uppmana alla blåvitare att komma till den matchen och stötta oss. Ingenting är över än.

I nästa omgång ska Mjällby gästa IFK Norrköping. IFK Göteborg tar emot Djurgården hemma på Gamla Ullevi.