Toivonen om tuffa spelstilen: "Känner mig inte elak"

Två mål och tre assist har det blivit för Ola Toivonen på åtta allsvenska matcher. Addera ett mål från cupfinalen mot IFK Göteborg så kan de höga förväntningarna på MFF-återkomsten konstateras vara uppfyllda.

34-åringen har gjort Malmö FF till ett jobbigare lag att möta, inte bara för sina spetsegenskaper. I rollen som släpande anfallare så både ger och tar Ola Toivonen mycket stryk. Han har varnats en gång i allsvenskan men hamnat i fler situationer som väckt domarnas uppmärksamhet.

Kan du känna dig elak på en allsvensk fotbollsplan?

- Nej, det tycker jag nog inte. Jag tycker generellt att det är bra stämning på planen. Det känns faktiskt bra, säger Ola Toivonen.

Över elva år utomlands har satt sina spår i spelstilen. Det är svårt att inte jämföra med en annan hemvändare i MFF, Markus Rosenberg, och hans internationella svansföring och balanserade elakhet som retade upp motståndare och tjänade MFF mängder av både poäng och frisparkar.

Förstår du att er spelstil blir jämförd?

- Jo, så är det väl. Det är väl rätt naturligt eftersom vi haft liknande karriärer om man säger så med åren utomlands. Skillnaden är väl att han är uppväxt här och jag i Degerfors. Sedan är han väl mer en ikon med allt han gjorde i slutet, men jag förstår jämförelsen just när man kommer tillbaka till allsvenskan, säger Toivonen.

​Kommer det från ett hårdare klimat utomlands?

- Du överlever inte utomlands om du inte har skinn på näsan. Om du flyttar utomlands måste du också bestämma dig för att göra ett bra jobb, och det är så överallt i arbetslivet. Du måste prestera för att överleva, du måste stå upp för dig själv på träningarna för det är alltid någon annan som vill ta din plats.

Hur lång tid tog det innan du kom in i den utländska stilen?

- Jag har sagt hela tiden att jag är glad över att jag är uppväxt i Degerfors. Ett hårt klimat i en liten by, allting var bättre förr tyckte gubbarna. Då ville vi unga som kom upp visa att vi funkade rätt bra när vi spelade. Jag har väl haft med mig det under i stort sett hela livet.

Ikväll möter Ola Toivonen Örebro SK med sitt MFF. Det återstår att se om Degerforsrivalen ÖSK kan få känslorna att bubbla hos Toivonen.