Tomasson om Feyenoord-ryktena och familjen i Nederländerna: "De är vana vid resandet"

Idag får MFF lyfta Lennart Johanssons pokal efter att ha säkrat klubbens 21:a SM-guld för en knapp månad sedan. Förhandsfavoriten med den oprövade tränaren höll för trycket, och det är svårt att inte använda ordet succé när ett omdöme ska sättas på Jon Dahl Tomassons andra säsong som huvudtränare i karriären.

SM-guldet har lett till spekulationer i nederländsk media om en återkomst till storklubben Feyenoord för Dahl Tomasson, som gjorde 92 mål på 207 matcher under två sejourer där. Dick Advocaat slutar som tränare i Feyenoord efter denna säsong, och tidigare landslagsmän för Nederländerna som Dirk Kuyt och Wim Jonk kopplas tillsammans med MFF-tränaren ihop med jobbet.

ANNONS

- Man blir alltid smickrad när man hör ens namn kring andra klubbar, och stolt över det. Men jag är glad över att vara i Malmö. Jag tror inte att Daniel (Andersson, sportchef) sparkar mig utan jag tror att han också är riktigt glad. Vi är alla igång med förberedelserna och samarbetet till nästa säsong i förhållande till sammansättningen av truppen. Det har vi jobbat mycket på de senaste par veckorna, säger Dahl Tomasson om uppgifterna.

Han har själv familjen kvar i Nederländerna och kommer åka dit efter avslutningen mot Östersund för att sedan fira jul i Danmark. Efter 3,5 år som Åge Hariedes assisterande tränare i det danska landslaget är Dahl Tomasson van vid att få den splittrade tillvaron att gå ihop.

- Jag har haft en fantastisk fru som fått det att fungera på bästa sätt. Därför att hon vet vad känslorna och passionen i fotbollen betyder för mig, jag älskar fotboll. Hon har tagit ett jättejobb där hemma i Nederländerna. Under coronavåren fanns det några små möjligheter där jag kunde åka till Nederländerna, och under den här perioden har de varit i Sverige när de haft möjlighet ett par gånger. Mina två pojkar på åtta och tolv år har faktiskt tränat med Malmö. Det var fantastiskt gjort av klubben! De har tränat två gånger under två perioder med pojklagen och det var de väldigt glada för, säger Jon Dahl Tomasson.

ANNONS

Han fortsätter:

- De (familjen) är vana vid att jag rest mycket, även med landslaget, genom många år. När jag arbetade med landslaget skulle jag åka till många platser för att se spelare, sedan hade vi samlingar och slutspel. Men det är klart att det varit extra mycket i år när corona slog till på det sättet. Men jag tror inte en endaste familj eller arbetsplats inte har upplevt något märkligt över den här coronan. 2020 är coronaåret och i fotbollsväg har vi löst det utmärkt här i Malmö; spelarna, staben och klubben. Vi saknar fansen kolossalt, men vi har löst det här otroligt svåra året riktigt, riktigt snyggt. Det har vi också gjort som familj.

MFF-spelarna och tränarstaben går på semester nästa vecka och drar igång nästa års träning den 13 januari, drygt 1,5 månad innan tävlingsspelet i svenska cupens gruppspel börjar.