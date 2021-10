Topplagen varnar för Kalmar FF i guldstriden: "Spelar en fotboll som är helt brutal"

Med åtta omgångar kvar toppar Djurgården, AIK och Malmö FF allsvenskan. Därefter ligger Elfsborg och IFK Norrköping på samma poäng, och två poäng efter den duon ligger Kalmar FF.



Förra året slutade Kalmar på fjortonde plats och kvalade sig kvar i allsvenskan. Så det är ett imponerande lyft som laget har gjort i år.



Och det är många som är imponerade över lagets förvandling.



- Kalmar spelar en fantastisk fotboll. Vi spelade 1-1 mot Kalmar och vi gjorde mål i slutet. Då säger folk: ”hur kan ni inte vinna mot Kalmar?”, men det såg egentligen likadant ut på Friends bara att då vann vi med 2-0. Men då pratade inte folk om det lika mycket, men även då hade Kalmar ett övertag i possession. Det är ett bra fotbollslag, säger AIK:s mittback Alexander Milosevic.



Milosevics AIK är tvåa i allsvenskan då man har sämre målskillnad än ettan Djurgården. På måndag spelar Djurgården hemma mot Elfsborg, och lagkapten Magnus Eriksson är taggad inför slutspurten.- Kul och motiverande. Det är väl fyra matcher kvar till nästa landslagsuppehåll och sedan är det fyra matcher till efter. Nu börjar lagen i toppen möta varandra, så det känns som att det skulle kunna bli en trio som gör upp om det. Men om topptrion inte skulle lyckas med det så kan det nog bli fyra-fem lag som kommer göra upp om det hela vägen in. Det är klart att den här återstarten är extremt viktig, att man har rätt flyt i saker och ting och att man kommer in i rätt gung, säger Eriksson.- Jag tror att det är vi, Malmö, AIK och Norrköping. Sedan ska man inte räkna bort Elfsborg och Kalmar.- Det är ganska tufft. Det är klart, vi har inte Malmö eller AIK på bortaplan, men däremot ska vi åka till Norrköping, och sedan har vi Elfsborg och Kalmar, som är två extremt skickliga lag. Kalmar spelar ju en fotboll som är helt brutal. Och Elfsborg spelar en bra passningsorienterad fotboll. Så det kommer bli något att bita i.- Det är ju så, Norrköping smyger. Sedan har du Kalmar där som är några poäng bakom och som spelar en väldigt bra fotboll.- Ja verkligen. Det skulle jag säga. ”Henke” (Rydström) har gjort något bra där. Man spelar en väldigt fin och bra fotboll och är väldigt lojala mot sin idé. Så det är nog en bra kandidat till årets överraskning.Erikssons lagkamrat Hjalmar Ekdal är också imponerad över Kalmar FF. Men för honom är det ingen stor överraskning att laget har lyft i år.- Jag är inte förvånad med tanke på Rydström som jag hade i Sirius förra året. En otroligt skicklig tränare. Han är tydlig och han implementerar verkligen den spelidén till 100 procent i truppen, och alla spelare är helt och hållet med på vad som ska göras och hur man ska lösa varje given situation. Kalmar är extremt bollskickliga och har verkligen ändrat dna från tidigare när man inte var ett passningsorienterat lag. Så jag är väldigt imponerad av det han har gjort. Men jag är faktiskt inte så förvånad, säger Ekdal.- Verkligen. Det är rätt lik spelartrupp också. Så han har gjort det väldigt bra.- Det kommer bli tajt hela vägen in. Det är rätt många lag som har häng på det. Norrköping och Elfsborg är fem poäng bakom, sedan är det vi, Malmö och AIK som är före. Så det lever i allra högsta grad och det tror jag att det kommer att göra hela vägen in, fortsätter Ekdal.- Det är för tidigt att säga. Det är 24 poäng att spela om, det är jättemycket.- Ja, Norrköping har haft en fin form nu det sista och tagit sina segrar. Det är lite det jag menar med att det är tidigt att snacka om ett segment i toppen som bara kommer hålla till där, det kommer alltid vara någon eller några som tappar poäng och om Norrköping går rent nu i fem-sex matcher då är man ju helt plötsligt där uppe.