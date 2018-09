Traustason en av alla framgångsrika islänningar i Norrköping: ”Många vet om Norrköping på Island”

Ända sedan slutet på 90-talet har det oftast varit åtminstone en islänning i IFK Norrköpings trupp varje säsong. Spelare som Birkir Kristinsson, Stefan Thorardson, Gardar Gunnlaugsson, och Gunnar Heidar Thorvaldsson har de senaste åren följts upp av flera succéer.

Jon Gudni Fjoluson lämnade i somras för att ersätta Andreas Granqvist i Krasnodar, och Arnor Sigurdsson såldes för runt 40 miljoner kronor till CSKA Moskva. Gudmundur Thorarinsson har haft en stark säsong som vänster vingback. Alfons Sampsted väntar på sitt genombrott, och är utlånad till Landskrona vars assisterande tränare Fahrudin Karisik kallade Sampsted för ”den bästa högerbacken i [superettan], överlägset” i en intervju med HD.

Och så Arnor Traustason. Han kom dit som 20-åring, hade lite inskolningstid, och vann sedan SM-guld och flyttade till Rapid Wien för drygt 20 miljoner kronor. I dag är han tillbaka på Östgötaporten, men i Malmö FF:s färger.

- Många vet om Norrköping (på Island), att det är ett bra steg.

- De är skickliga. De håller kvar vid spelet, fortsätta att spela, en rolig fotboll att kolla på och även framgångsrika.

Det kan dessutom komma fler isländska spelare till IFK framöver. Det berättade ordförande Peter Hunt till föreningens officiella hemsida i samband med att Sigurdsson såldes för en månad sedan.

- Stefan (Thordarson) vill att de bästa spelarna på Island ska hamna i IFK Norrköping och inte någon annanstans. Vi har faktiskt ledare som ska åka över till Island i nästa vecka och träffa Stefan och kolla på spelare, sa Hunt då.

Vad Traustason själv vet så var Thordarson inte delaktig när Traustason kom till Sverige, men lyfter fram en annan person som viktig för hans tid i IFK: Janne Andersson.

- Han betydde mycket. Han hjälpte mig både på och utanför fotbollsplanen. Jag får tacka honom mycket.

- Vi håller fortfarande kontakten. Skickar SMS och sånt.

När det gäller Traustasons säsong 2018 så har det varit upp och ner. Hela vårsäsongen försämrades av en fotskada som aldrig riktigt ville läka, och när han efter VM fick mycket beröm av Uwe Rösler samt var ordinarie så kom en hjärnskakning. I dagsläget är han något av den ”elfte ordinarie utespelaren” i MFF, men det betyder också att han har fått flytta runt i några olika roller.

- Det har gått bra för laget så man kan inte klaga. Det är laget som går först. När jag får chansen vill jag ta chansen. Jag försöker göra mitt bästa. Klart jag vill vara i startelvan och spela varje match, men när det går så bra för laget är det lättare att acceptera.

- Jag har tålamod när det går så bra, då kan man inte klaga.

Mot IFK Norrköping i dag förväntas Traustason fortsätta som anfallare, där han spelade mot Kalmar FF senast och då gjorde två mål.

IFK Norrköping möter i dag Malmö FF, i en match som börjar 19.00 och sänds via C More. I IFK saknas Kasper Larsen och Alexander Jakobsen, samtidigt som Simon Skrabb är ett litet frågetecken. I MFF saknas Guillermo Molins, Carlos Strandberg, Fredrik Andersson, och avstängda Markus Rosenberg.