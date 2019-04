Traustason tillbaka i träning - besked kring Safari på måndag: "Sista undersökningen vi ska göra"

Det har varit flera mindre och större skador i Malmö FF mot slutet. Arnor Traustason gick av en träning i veckan efter en låsning i ryggen, men tränade för fullt i dag. Jo Inge Berget och Eric Larsson gick bägge av tidigare än resten i dag, men för Berget var det planerat och han tränar för fullt i morgon. Larsson fick en lätt stukning, men där ska det inte vara någon fara.

Behrang Safari saknades mot Gif Sundsvall senast och är inte med mot IFK Norrköping på söndag. Han har en smärta i nedre magregionen som har blivit bättre, men som han fortfarande känner av. Han har gjorde en MR som gav bra svar.

- Där var inga fynd så det var väldigt bra. Han kommer göra en till undersökning på måndag, den sista vi ska göra, säger fysioterapeuten Jesper Robertsson.

- Blir han friad på den undersökningen så har vi en plan för att stegra honom så smått, men vi behöver det svaret på måndag.

Det kan fortfarande vara något som inte gick att hitta på första MR-undersökningen, men hittar de inget på måndag så kanske det till och med kan bli spel nästa vecka.

- Det är inte uteslutet.

Lasse Nielsen blir borta ett tag till med sin knäskada, men den tredje tidigare frånvarande mittbacken, Franz Brorsson, är nästan helt friad av fysteamet för att vara hundra procent redo.

- Nästan. Han fick inte vara med i sista spelet här, han skulle in och köra något gympass till, men så gott som. Han börjar närma sig spel.

På dagens träning använde Uwe Rösler framför allt en elva, där Sören Rieks, Marcus Antonsson, och Markus Rosenberg kliver in jämfört med senast:

Dahlin – Larsson, Bengtsson, Lewicki – Vindheim, Christiansen, Bachirou, Traustason, Rieks – Rosenberg, Antonsson

Sent under träningen, när Jo Inge Berget hade lämnat, så gick Romain Gall och Guillermo Molins in istället för Traustason och Antonsson. Om det där blir startelvan så är det Rosenbergs första start i en tävlingsmatch sedan borta mot Chelsea i februari, då han blev skadad. Han startade dock i en U21-match den här veckan.