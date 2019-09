Tre Dif-spelare i Omgångens lag - och Rodic med efter derbymålen

Topplagens spelare dominerar i "Omgångens lag" i allsvenskan. I veckans elva är det bara Kalmar som lyckas bryta sig in bland topp sju-lagen.

Inför förra årets säsong inledde TV4 och C More ett samarbete med sportanalysföretaget Football Analytics Sweden, vars produkt Playmaker.ai omvandlar fotbollsdata till insikter om vad som händer på planen. Fotbollskanalen presenterar därför i år, precis som under förra säsongen, omgångens lag i allsvenskan efter varje spelad omgång, baserat på den avancerade datan från Playmaker.ai.

I omgångens elva är Djurgården det lag som har flest spelare med. Aslak Fonn Witry, Jonathan Ring och Emir Kujovic är alla med i elvan, efter segern mot Sundsvall. I Stockholmskonkurrenten Hammarby finns två spelare - Darijan Bojanic och tvåmålsskytten i derbyt senast, Vladimir Rodic med.

Även IFK Norrköping, som fått upp ångan på slutet, har två spelare med i form av Simon Skrabb och Sead Haksabanovic.

Målvakt:

Lucas Hägg-Johansson, Kalmar FF (4).

Backar:

Aslak Fonn Witry, Djurgårdens IF (5), Jonas Knudsen, Malmö FF (1), Viktor Elm, Kalmar FF (3), Victor Wernersson, IFK Göteborg (1).

Mittfältare:

Darijan Bojanic, Hammarby IF (4), Vladimir Rodic, Hammarby IF (1), Jonathan Ring, Djurgårdens IF (4).

Anfallare:

Emir Kujovic, Djurgårdens IF (1), Simon Skrabb, IFK Norrköping (2), Sead Haksabanovic, IFK Norrköping (3).

Observera att omgångens lag tas ut enbart på den data Playmaker.ai fått fram om spelarnas prestationer.