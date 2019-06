Tuff och viktig period väntar för AIK: "Blir svårt att hålla uppe en taktisk toppnivå"

Under tisdagen är det allsvenska uppehållet efter vårsäsongen över. Då möts AIK och IFK Norrköping på Friends Arena.

- Vi är ett gäng som är laddade. Vi är sugna på att ta oss an utmaningen som väntar, säger AIK:s tränare Rikard Norling.

Vad är "grejen" med att starta upp efter ett uppehåll, vad innebär det?

- Nyckeln har varit att få ihop oss som grupp. Vi blev ganska spretiga efter att ha spelat sista matchen mot Hammarby. Många blev uppkallade till olika landslag, inte bara A-landslag.

Det är pang på, för ni möter Norrköping och Malmö (på söndag) nu direkt.

- Det är verkligen så. Och sen har vi Kalmar borta på det. Om man säger att de två (Norrköping och Malmö) är topplag är Kalmar för mig på väg att växa sig starka. Så upplever jag det utifrån. Det är tre jättetuffa matcher.

Den 9 juli går sedan AIK in i Champions League-kvalets första runda, och därefter hoppas de svartgula att en lång period av Europa-spel ska följa.

- Vi är ett högmotiverat gäng. Vi är verkligen redo. Jag tror många av oss har varit medvetna om hur viktig förberedelsen som vi har gjort sedan Hammarby kan komma att bli, för att ge oss maximala möjligheter. Just den här kombinationen att faktiskt ha ledigt någon gång under året och samtidigt förbereda sig för en oerhört viktig period på året.

Kommer det vara någon skillnad för dig och spelarna i vardagen nu när ni ska kombinera allsvenskan med Europa?

- Ja, det är klart. Det är också det som har varit viktigt ur ett träningsperspektiv, att ta till vara på alla träningarna som vi har där vi har möjlighet att köra på högintensivt för att utveckla vårt spel, våra synergier och vårt samarbete på planen. Vi har några veckor till att göra det på, men sen efter Kalmar-matchen kommer det dra ihop sig och då kommer vi inte ha möjlighet att fortsätta på samma vis.

- Det blir en form av spelidémässig nedbrytning, för jag känner att det är jävligt svårt att hålla uppe en taktisk toppnivå om du inte kan träna på det i matchtempo. Då kommer belastningen, och den träningen har du inte utrymme för när det är match var tredje dag.

Hur gör du då?

- Det är det som är det svåra. Det går inte att träna på det och därför försöker man hålla uppe det så gott man kan och vi hoppas att förberedelsen vi gått igenom och går igenom ger oss ett bra så fundament som möjligt att stå på.

När det gäller flexibilitet i spelet under den här perioden, handlar möjligheterna till det också om vad ni tränat på tidigare, om ni kan vara flexibla eller inte?

- Ja, så är det väl också. Det som är fördelen är att vi har varit flexibla i våra byggen av matchplaner. Egentligen alla matcher har varit framgångsrika ur det perspektivet, bortsett den mot IFK Göteborg (förlust med 3-0). Vi har gjort ganska stora avsteg vid tre-fyra tillfällen och fått antingen toppresultat eller minimiresultat.

Kommer er fotboll se annorlunda ut i Europa jämfört med i allsvenskan?

- Jag vill inte ge för mycket information till våra motståndare och bara för att de inte läser svenska tidningar varje dag så kommer de ju göra det när det närmar sig och de kommer garanterat lyssna av vad jag har uttryckt. Vi får se. Vi vet vad vi har för grundfilosofi och också att vi tagit avsteg från den, säger Norling.

AIK-IFK Norrköping sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se. Sändningsstart: 18.30 under tisdagen.