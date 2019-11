Tuff statistisk för allsvenska lag i kval: "Skräms inte något av det"

Kalmar FF kan se tillbaka på en turbulent allsvensk säsong. Efter svaga resultat under säsongen och en het ordväxling med supportrar efter förlusten i näst sista omgången mot Falkenbergs FF lämnade förre tränaren Magnus Pehrsson sitt uppdrag. Därefter blev det 3-0-förlust mot Sirius i sista omgången och nu väntar under onsdgskvällen det första av två kvalmöten med IK Brage om ett allsvenskt kontrakt 2020.

KFF-backen Viktor Agardius medger att senaste veckan har varit tuff för laget.

- Det var inte en optimal uppladdning när vi gick in till matchen mot Sirius. Man påverkas av allt som händer runt omkring, det kan man inte komma ifrån, men vi spelare får ställa om och fokusera på det som händer på planen. Det har vi försökt göra inför matchen mot Brage och pumpat in energi och självförtroende. Det som har varit får vi låta bli och i stället se framåt, säger backen till Fotbollskanalen.

Agardius och hans lagkamrater hade endast två träningspass med Jens Nilsson, akademichef i klubben som har tagit över tillfälligt efter Pehrssons avgång, inför Sirius-matchen och har nu hunnit skruva på lite mer till kvalmatcherna.

- Jens har kommit in med lite idéer och vi har fått lite mer tid på oss att veta hur vi ska ta oss an de här matcherna, men det är inte jättemycket tid egentligen för att sätta något perfekt. Vi gör så gott vi kan för att få ut det Jens vill i de här två matcherna, säger han.

Hur är det att ställas mot ett lag som har fin form och en bra säsong med sig i bagaget?

- Även om de har vunnit fler matcher än vi i år kommer vi från allsvenskan och de från superettan. Det är ett kval och då börjar man om från noll igen. Vi kommer inte riktigt att tänka så. Vi ska gå ut till matchen och ta tag i det direkt. Jag hoppas att det mynnar ut i något bra.

Hur är det mentalt att spela de här matcherna?

- Det är såklart en mental och tuff uppgift i det här läget. När man gick in i säsongen var det inte det här man tänkte sig. Vi har, som alla sett och vet, inte fått till det i år. Vi har fortfarande en stor potential i laget och hoppas att den här sista veckan kan bli den bästa på hela året, där vi får ut det. Det är en mental tuff uppgift, men det gäller att vi kommer tillsammans som lag och ger varandra energi. Det gör vi på ett bra sätt.

Allsvenska lag har under senaste åren haft det tufft i kvalet om nytt allsvenskt kontrakt. I fjol föll Brommapojkarna mot AFC Eskilstuna, året innan förlorade Jönköpings Södra mot Trelleborgs FF och under 2016 åkte Helsingborgs IF på stryk mot Halmstads BK.

Agardius låter sig inte skrämmas av den statistiken.

- Nej, jag skräms inte något av det. Man kan inte kolla på det i det här läget. Man får fokusera på prestationen. Det kommer inte vi att titta på, säger han.

Agardius har samtidigt utgående avtal med Smålandsklubben. Han funderar i dagsläget inte något på sin framtid i föreningen.

- Just nu tänker jag inte på det. Jag har varit här i fem år nu och Kalmar ligger nära mig. Det viktigaste är att vi reder ut den här situationen och det är det enda jag har i tankarna nu. Allt annat får man ta efter säsongen. Nu har vi en vecka med fullt fokus på det.