Tufft ekonomiskt läge för ÖFK - väntar in "Ghoddos-fallet": "Måste vända och vrida på varje öre"

Östersunds FK har under en längre tid haft problem ekonomiskt. Tidigare i år sålde klubben anfallaren Jordan Attah Kadiri till belgiska laget Lommel för, enligt ÖP, 13 miljoner kronor plus en vidareförsäljningsklausul, men trots det har inte det skapat särskilt mycket utrymme ekonomiskt för den allsvenska klubben.

ÖFK:s vd Michael Schahine svarade under tisdagen på frågor om föreningens ekonomi under ett medlemsmöte och sa då att det är ett ansträngt läge. Detta trots att läget är bra mycket bättre än i fjol, då föreningen fram till augusti i fjol låg på nära 40 miljoner kronor minus. Enligt ÖP ligger föreningen i stället nu på 1,7 miljoner kronor plus.

- Trots det är vår likviditet ansträngd. Vi måste vända och vrida på varje öre. Det kommer vi att behöva göra även när det vänder, säger Schahine enligt ÖP och fortsätter:

- Vi har ett negativt eget kapital på 19 miljoner och 31 miljoner kronor i kortfristiga skulder. Det är något vi måste vända till 31 december, det är extremt viktigt.

ÖFK har även Cas-dom framför sig att möjligen förhålla sig till ekonomiskt. Fifa valde nämligen i fjol att stänga av förre ÖFK-anfallaren Saman Ghoddos, numera i Brentford, från spel i fyra månader och beslutade att ÖFK skulle förbjudas att värva spelare under två transferfönster. Samtidigt tillkom en bot till spanska laget Huesca på fyra miljoner euro, drygt 40 miljoner kronor. Ghoddos står på boten, men ÖFK kan tvingas betala en del.

Anledningen till att fallet är hos Cas är att Ghoddos ska ha brutit en överenskommelse med Huesca och i stället skrivit på för Amiens trots att gällande avtal ska ha funnits. Fifa meddelade den första domen, och sedan valde Ghoddos att överklaga bötesbeloppet, men inte avstängningen. ÖFK valde i sin tur att överklaga domen vad gäller böterna och transferförbudet, vilket resulterat i att fallet är hos Cas nu.

Schahine menar att den ovissa Cas-domen är ett stort hinder för klubben gällande att räta upp den tuffa ekonomiska situationen, då möjliga investerare vill vänta in utfallet.

- Den är ett stort hinder för oss att betala av våra lån, starta ett investeringsbolag, återställa kapitalet och tillföra likviditet. Allt är satt på paus tills domen kommer, säger vd:n enligt ÖP.

På en fråga om ÖFK har kvar skulder till förre ordföranden Daniel Kindberg, så svarade nuvarande ordföranden Mathias Rasteby att ÖFK inte har skulder till Kindberg personligen, men till två bolag. Rasteby klargjorde också att Kindberg inte har något inflytande i klubben, men att han är långivare via bolagen, supporter och medlem.