Tung förlust i debuten för Lantz: "Vi blev bombarderade"

Tre poäng var mer eller mindre ett måste för både IFK Göteborg och Örebro när lagen drabbade samman på Gamla Ullevi.

Hemmapubliken bar fram sitt Blåvitt till en klar 2-0-seger, och efteråt var bortatränaren besviken.

- Det går inte att säga att det inte är rättvist, för det är det. Kikar vi på matchen i helhet så hade vi någon typ av plan i den första halvleken. Vi har gjort 16 mål och släppt in 44, så vi kände att vi måste börja med defensiven så vi inte tutar och kör framåt och ligger under med 2-0 efter tio minuter. Då är det game over, säger Marcus Lantz och fortsätter:

- Vi valde en lägre position, men våra wingbacks blev alldeles för låga. Vi blev bara ståendes och blev bombarderade med inlägg, hörnor och allt vad det innebär.

ANNONS

Örebro SK är nu kvar som näst sista lag i tabellen, med hela sju poäng upp till kvalplats. Ett tufft utgångsläge inför resterande sju omgångar, alltså.

- Det är 21 poäng kvar att spela om, och det kommer ett derby mot Degerfors på måndag. Vi kan inte sitta här och tycka synd om oss själva, det är vi själva som ska göra det. Det är bara att kavla upp ärmarna och jobba ännu hårdare, säger Lantz.

- Sedan måste vi så klart bli lite offensivare i vårt spel. När försäsongen är slut efter 14 veckor brukar vissa tränare säga att “vi hade mått bra av en vecka till”. Det är klart att jag hade mått bra under den sjunde, åttonde dagen att få träna på lite till, så det blir lite mer klarhet i vad vi ska göra. Det är bara hem gnugga på.

Hur ser du på framtiden, hur ska ni studsa tillbaka?

- Fram med bröstkorgen och upp med huvudet. Det går inte att vika ner sig. Ger man upp nu så är det redan kört.

ANNONS

Härnäst väntar ett viktigt hemmamöte mot Degerfors för Örebros del, medan IFK Göteborg åker ner till Listerlandet för att möta Mjällby.