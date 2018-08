TV: AIK ångar på – tog sjunde raka segern och har 31 raka utan förlust

Inför söndagens möte mellan AIK och Trelleborg ledde hemmalaget allsvenskan. Efter matchen har man utökat avståndet ner till jagande Hammarby med tre poäng efter seger med 2-0.

I inledningen på den första halvleken skapade AIK en hel del chanser. Kristoffer Olsson träffade ribban och på returen svarade Marko Johansson för en fin reflexräddning på Sebastian Larssons avslut.

Efter elva minuters spel kom ledningsmålet och det kan hemmalaget tacka Johansson i TFF:s mål för. Larsson slog en frispark som målvakten tappade. Robin Jansson rusade fram och petade in 1-0 för hemmalaget, ett resultat som också stod sig halvleken ut.

AIK fortsatte att skapa chanser matchen igenom men hade problem att få till det i straffområdet. 2-0-målet skulle ändå komma efter 63 minuters spel. Kristoffer Olsson kom in i straffområdet och spelade in bollen till Henok Goitom. Anfallaren försökte klacka in bollen men misslyckades med det. Däremot fick han en ny chans några sekunder senare och då gjorde anfallaren inget misstag utan tryckte in 2-0 för Gnaget.

I slutet av matchen fortsatte AIK att skapa chanser och hemmalaget var definitivt närmare 3-0 än vad Trelleborg var ett reduceringsmål.

- Vi får en bra start och kunde fått något till mål redan efter 15 minuter. Trelleborg har ett bra försvarsspel i första halvlek men vi pratade om det i halvlek. I andra tycker vi skapar tillräckligt mycket chanser för att det ska bli mer än två mål, säger AIK:s Goitom till C More efter matchen.

- Jag tror att det har funnits tidigare matcher där vi haft två skott på mål och gjort två mål. Trelleborgs målvakt är väldigt duktig och förhoppningsvis är det inte något som händer igen.

Segern var AIK:s sjunde raka seger och laget har dessutom 31 raka matcher i allsvenskan utan förlust. Avståndet till tvåan Hammarby är nu fem poäng. Bajen har dock chansen att knappa in i morgon när laget ställs borta mot Dalkurd.

Startelvor:

AIK: Linnér – Milosevic, Karlsson, Jansson – Sundgren, Larsson, Adu, Olsson, Rashidi – Goitom, Elyounoussi

Trelleborg: Johansson – Hörberg, Jönsson, Sudic, Blomqvist, Sarkodie – Andersson, Olsson, Jovanovic – Camara Jönsson, Hummet

Matchen startar klockan 17:30 och kan ses på C More Sport eller på cmore.se/sport.