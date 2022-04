TV: Allsvenska lag har stora skatteskulder: "Fotbollen sliter"

Under lördagen var det premiär för herrallsvenskan när Hammarby besegrade Helsingborg och Häcken betvingade AIK. Årets säsong är den första sedan 2019 helt utan publikrestriktioner, men coronapandemin har lett till att flera allsvenska lag inleder säsongen med stora skatteskulder.

Under pandemin har klubbarna kunnat skjuta upp sina skatteinbetalningar. Men enligt siffror från Skatteverket, som Sveriges radio Ekot tagit del av, startar nu nio av elitklubbarna med totalt 30 miljoner kronor i skatter som ska betalas in.

- Pandemin har varit en prövning, naturligtvis. Även om klubbarna fått statligt stöd på olika sätt är det så att matchrelaterade intäkter sjunkit och pressat klubbarna. Det är egentligen inte jätteöverraskande, säger Fotbollskanalens krönikör Olof Lundh och fortsätter:

- En del klubbar har sålt spelare och på så sätt skapat sig överskott, men totalt sett sliter förstås fotbollen med sviterna av pandemin.

Vilka klubbar har det tuffast?

- Ofta är det en del av de mindre klubbarna som haft små marginaler redan från start, där man haft lågt eget kapital och verkligen fått kämpa med intäkter och kapat kostnader. Klart det var en oerhörd hjälp när man inte behövde skjuta in all skatt, men det kommer i efterhand, det vet man. Nu handlar det om att få in de här intäkterna och på det sättet är det väldigt skönt att veta att man kan köra i gång utan restriktioner.

