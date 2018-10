TV: Bajen nära att tappa 3-0-ledning - Blazevic poängräddare

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Hammarby såg ut att gå mot en säker seger mot Sundsvall.

Då blev 3-0 till 3-2 och på tilläggstid räddade Davor Blazevic Bajen-segern med en fantastisk räddning.

- Typiskt Bajen att ha en stabil 3-0-ledning och sedan få kämpa hela vägen in med det, säger målvakten till C More.