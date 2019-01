TV: Bajen vann premiärmatchen – trots slarv och straffmiss

Hammarby ställdes borta mot Frej i säsongens första match. Bajen mönstrade en stark startelva, där nyförvärvet Darijan Bojanic, spelade från start.

Efter halvtimmens spel tog Hammarby ledningen. Laget tilldömdes straff sedan Nikola Djurdjic gått omkull i straffområdet. Serben valde att ta hand om straffen själv – men missade. Returen kunde dock stötas in av lagkamraten Vladimir Rodic fram till 1-0.

Strax därpå utökade Hammarby till 2-0, genom nyförvärvet Darijan Bojanic. Den förre Helsingborg-spelaren fick bollen av Sander Svendsen och placerade distinkt dit bollen.

- Ja, det var speciellt. Jag fick en bra passning av Sander, sa Bojanic till C More i halvtid.

I andra halvlek kunde Hammarby utöka sin ledning till 3-0 genom Marcus Degerlund. Mittbacken, som var utlånad till Frej under förra säsongen, fick bollen efter en misslyckad frispark och kunde stöta in bollen. Strax därpå reducerade Frej till 1-3 genom Andre Alsanati som är utlånad till Frej från just Hammarby.

Närmare än Alsanatis mål kom dock inte Frej utan Hammarby vann årets första match med 3-1.

Hammarbys Dusan Jajic till C More:

- Det var kul. Som vanligt roligt att spela fotboll och att vara här.

Under förra säsongen var Jajic utlånad till Frej och nu ska han försöka ta en plats i Bajens elva.

- Jag tycker jag gör en bra match. Framför allt i defensiven, det har jag jobbat på att bli bättre på under ledigheten.

Lagens startelvor:

Frej: Olsson - Millberth, Hultin, Ekdal, Sigemo - Zeidan, Ribeiro, Hernandez, Bouvin - Polo, Jarrett

Hammarby: Blažević - Sandberg, Fenger, Degerlund, Solheim - Jajic, Bojanic, Svendsen - Rodic, Djurdjic, Bengtsson