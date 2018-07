TV: Billborn missnöjd trots storseger: "Blir lite lattjo lajban"

Hammarby vann med klara 4-1 mot Dalkurd på Tele2 Arena, efter en 4-0-överkörning i första halvlek. Efter matchen var tränaren Stefan Billborn, trots första vinsten på fem matcher, inte särskilt nöjd med lagets insats.

- Vår andra halvlek är riktigt dålig. Vi pratar om att vi ska hålla uppe energin och inte komma in i de här perioderna i andra halvlek. När det har gått bra för oss och vi har gjort mycket mål så har vi tappat i andra, och jag tycker att vi det blir lite lattjo lajban i andra halvlek. Vi kör inte på. Vi kan så mycket bättre än så här, säger Billborn till C More.

Se intervjun i spelaren ovan.