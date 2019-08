TV: Busch Thor konfunderad: "Vi ska väl inte ha armbågar i allsvenskan?"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Häckens 3-1-mål mot Sirius föregicks av att Ahmed Yasin möjligen träffat Sam Lundholm med en armbåge. Det gjorde Sirius-kaptenen Niklas Busch Thor konfunderad. - Vi ska väl inte ha armbågar i allsvenskan? sa han till C More i halvtid.

Det bjöds på en målrik första halvlek mellan Häcken och Sirius där det stod 3-1 i paus. Men i det sista målet i matchens första akt, Häckens 3-1, var det möjligen en regelvidrighet inblandad. Ahmed Yasin såg ut att träffa Sam Lundholm med en armbåge på mittplan innan han tog bollen därifrån till offensivt straffområdet och spelade fram Alexander Jeremejeff.

Målet gjorde Sirius lagkapten, Niklas Busch Thor, konfunderad i halvtid.

- Vi ska väl inte ha armbågar i allsvenskan, eller? Jag vet inte, jag uppfattade inte det på planen. Jag är bara sur över att vi tappar boll där uppe. Det är det jag fokuserar på. Det är inte domarens fel att vi släpper in mål och gör enkla misstag. Jag ska inte ge mig på honom alls, sa Busch Thor till C More.

Det är inte första gången som Ahmed Yasin drar åt sig uppmärksamhet för sina armbågar. Den offensive kraften träffade IFK Göteborgs Sebastian Ohlsson i Göteborgsderbyt med en armbåge, vilket han stängdes av i tre matcher för.

Se situationen och intervjun med Busch Thor i spelaren.